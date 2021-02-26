Şehit ailelerine ücretsiz taksi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'un Alaçam ilçesinde taksicilik yapan Durmuş İleri, aracına binen şehit ailelerinden ücret almıyor.

Alaçam’da 8 yıldır taksicilik yapan ve aracının arka camına “Şehit aileleri için ücretsizdir” yazdıran 49 yaşındaki Durmuş İleri, yaptığı örnek davranışla takdir topluyor. Durmuş İleri, şehit ailelerine bir katkıda bulunmak istediğini söyleyerek ilçe içi ücretsiz, ilçe dışı ise sadece yakıt karşılığı şehit ailelerine hizmet edeceğini belirterek, "Taksi ücretlerini şehadet şerbeti içerek bedelini ödemişlerdir" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.