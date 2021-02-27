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'İmalathanede çalışabilir belgesi' ile sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı Çiftçi kayıt belgesi ile sokağa çıkan şahıs ırmaktan kum ve çakıl alırken yakalandı

İHA

'İmalathanede çalışabilir belgesi' ile sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı Çiftçi kayıt belgesi ile sokağa çıkan şahıs ırmaktan kum ve çakıl alırken yakalandı

Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, 'imalathanede çalışabilir belgesi' ile sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaparken, 'çiftçi kayıt belgesi' ile sokağa çıkan bir kişi ise ırmaktan kum ve çakıl alırken yakalandı.
Samsun Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun Valiliği İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan ortak çalışma neticesinde; Tekkeköy ilçesi Bakacak Mahallesi'nde bugün (27 Şubat Cumartesi) şüpheli 2 şahsın kaçak kazı 2863 SKM (Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet) yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalanmıştı. Kazıda kullanılan 1 adet alan tarama çubuğu, 1 adet 130 santimetre uzunluğunda kazı yapmak için malya demiri, 1 adet 100 santimetre uzunluğunda kazı yapmak için malya demiri, 1 adet kürek, 1 adet kazma, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 3 adet değişik ebatlarda murç ve 4 adet bakır çubuk ele geçirilmiş olup, olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak, şahıslara ayrı ayrı sokağa çıkma yasağını ihlal kabahatinden toplam 3 bin 469 TL idari para cezası uygulanmıştır. Çarşamba Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma neticesinde; Çarşamba ilçesi Kızılot bölgesi Kumtepe Mahallesi'nde bugün (27 Şubat Cumartesi) icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında şüpheli 1 şahıs (çiftçi kayıt belgesi var) kendisine ait traktör ile ırmaktan kum ve çakıl aldığı esnada suçüstü yakalanmış olup, şüpheli şahıs hakkında gereği yapılmak üzere tutanak tanzim edilmiştir" denildi.

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