Uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) SAMSUN´da boşanma aşamasındaki eşi Ü.K'nın (36) kendisi için aldırdığı uzaklaştırma kararını ihlal ettiği saptanan Engin K. (38), tutuklandı.Boşanma aşamasında olduğu eşi Engin K.´dan tehdit mesajları aldığını belirten Ü.K., birkaç kez polise giderek şikayetçi oldu. Bunun üzerine yürütülen soruşturma kapsamında taraflar arasında uzaklaştırma kararı alındı.
Kentte Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi´nde önceki gün akşam saatlerinde Ü.K.,eşinin uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yeniden yardım istedi. Eşi Ü.K.´ya tehdit mesajları attığı, uzaklaştırma kararını da ihlal ettiğinin tespit edilmesi üzerine Engin K., İlçe Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Bürosu ekiplerince gözaltına alındı. Engin K., alınan ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutukladı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-02-28 12:19:43
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