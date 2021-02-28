Bafra ve Alaçam’ın yüksek kesimlerindeki su sorunu çözüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bafra ve Alaçam’ın yüksek kesimlerindeki su sorunu çözüldü

İHA

Bafra ve Alaçam’ın yüksek kesimlerindeki su sorunu çözüldü

Samsun'un Bafra ilçesi ve Alaçam ilçesinin yüksek kesimlerinde yaşanan içme suyu sorunu tarihe karıştı. Memba kalitesindeki su büyük sevince yol açtı.
Karadeniz Bölgesi’nin önemli tarım ovalarından Bafra ilçesinin yüksek rakımlı kırsal mahallelerindeki içme suyu sorunu tarihe karıştı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in talimatıyla SASKİ tarafından 6 milyon TL’lik yatırımla hizmete giren ve 26 mahallenin ihtiyacını karşılayan Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, 4 ay gibi kısa sürede tamamlandı. Tesiste 19 bin 500 kilometre uzunluğunda isale hattıyla temin edilen ham su, saniyede 40 litre arıtılarak memba kalitesine getiriliyor. Ardından su mahallere dağıtılıyor. İlçenin içme suyu ihtiyacını büyük oranda karşılayacak kapasitedeki tesisle 2’si Alaçam ilçesine bağlı toplam 26 mahalleden 19’unun su hasreti giderildi. 8 bin 700 abone kesintisiz suya kavuşurken, 7 mahalledeki su alma yapısındaki altyapı çalışmaları ise tamamlanma aşamasına geldi.

Su tankerleri boşa çıktı
Açılışı 19 Ocak’ta Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir tarafından gerçekleştirilen Hacıoğlu İçme Suyu Arıtma Tesisi, Gökçeağaç, Azay, Keresteci, Barış, Eldavut, Kamberli, Kuşluğan, Selemelik, Terzili, Çataltepe, Dedeli, Gökçekent, Gökçesu, Hacıoğlu, Hıdırellez, İlyaslı, Kozağzı, Müstecep, Ortadurak, Örencik, Paşaşeyh, Türkköyü, Yağmurca, Yörgüç ile Alaçam ilçesine bağlı Akgüney ve Yeşilköy mahallelerindeki vatandaşlarda büyük sevince neden oldu.
İçme suyu için geçmiş yıllarda su tankerleriyle büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Paşaşeyh Mahallesi Muhtarı Recai Tacir, “Çok sıkıntılar çektik. Pis su içiyorduk. Arıtma koyduk evlerimize ama yine de iyi değildi. Filtresi de 23 ayda doluyordu. Başkanımız gelip bizimle ilgilenerek sorunumuzu çözdü. Allah’a şükürler olsun suyumuz temiz. Hazır su kalitesinde akıyor. Çok uğraştık ama temizlik olsun, rahatlık olsun her şeyimiz değişti. Arıtma cihazlarını raflara kaldırdık. Şuan herkes mutlu ve huzurlu. Bizlere yardımcı olduğu için Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e teşekkür ederiz. Allah kendisinden razı, yolu açık olsun” dedi.
50 yıldır su problemi çektiklerini hatırlatan Örencik Mahallesi Muhtarı Şaban Kurt, “Sondajımız vardı ama suyumuz çok kötüydü. Irmak kenarından dinamoyla basılıyordu. Çeltik tarlalarının içinde kalan sondaj, çok eskiydi ve iş göremez haldeydi. Su da lağım suyu gibiydi. 185 hanem var. İçmeyi bırakın kap bile yıkayamıyor, kullanamıyorduk. Çarşıdan bidonlarla su getirip içiyorduk. Su sorunumuz ortadan kalktığı için şimdi onu da bıraktık. Rahatlıkla içebiliyoruz. Çok güzel ve randımanlı suyumuz oldu. Son derece memnunuz. Herkes başkanımıza dua ediyor” diye konuştu.
İlçenin en uzak kırsal mahallelerinden 150 hanelik Müstecep’te yaşanan su sevinciyle ilgili konuşan muhtar Kurt Ziya Sezgin, 210 abonenin suya kavuştuğunu belirterek, “Yıllardır özlemini çektiğimiz içme suyu sorunumuz çok şükür halloldu. 8 köy ile başladığımız içme suyu sorunu 2’si Alaçam, 24’ü Bafra olmak üzere 26 mahalleye ulaştı. Şuanda sularımız akıyor ve çok memnunuz. Suyumuzun tadı da çok güzel. İnşallah bir daha kesilmez. Başta büyükşehir belediye başkanımız Mustafa Demir olmak üzere emeği geçen herkese, huzurlarınızda teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

Başkan Demir: “Samsun her anlamda ihya olacak”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, en son teknoloji ile arıtılan memba kalitesinde suyu vatandaşlara ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
“Seçim döneminde söz verdiğimiz gibi gerek altyapı anlamında gerekse üst yapı konusunda en modern ve kaliteli hizmeti vatandaşımıza sunacağız. Yollarıyla, içme sularıyla üst yapı projeleriyle Samsun her anlamda ihya olacak. Türkiye'de ilke imza atacağız. 1 milyon 350 bin insanımızın tüm sıkıntılarına neşter vuruyoruz. Çalışmalarımız devam edecek. Gece gündüz çalışıyoruz. Bafra ilçemizdeki bu tesis ile memba kalitesinde suya kavuşan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla çalışmalarımız sürecek.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Canik’te dönüşüm hızlandı Canik’i değiştirecek Yeni Mahalle'deki inşaatların yüzde 22'si tamamlandı
YEREL HABERLER Canik’te dönüşüm hızlandı Canik’i değiştirecek Yeni ...
Atakum Belediyesi’nden 2 günde binden fazla aileye yardım
YEREL HABERLER Atakum Belediyesi’nden 2 günde binden fazla aileye ...
Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı: "Kardeşimiz bizim, kazayla oldu"
YEREL HABERLER Kafede bir kişiyi silahla yaralayan zanlı: ...
Otele uyuşturucu ticareti baskını: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Otele uyuşturucu ticareti baskını: 3 gözaltı
Kardeşini bıçakla ağır yaraladı
YEREL HABERLER Kardeşini bıçakla ağır yaraladı
Otele uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 kişi uyuşturucuyla yakalandı
YEREL HABERLER Otele uyuşturucu operasyonu: 1'i kadın 3 kişi ...
İlkadım'da yetersiz atık toplamanın önüne geçilecek
YEREL HABERLER İlkadım'da yetersiz atık toplamanın önüne geçilecek
Havza Belediyesi’nden hafta sonu mesaisi
YEREL HABERLER Havza Belediyesi’nden hafta sonu mesaisi
İlkadım Belediyesi “Esnafına sahip çık” kampanyası başlattı
YEREL HABERLER İlkadım Belediyesi “Esnafına sahip çık” kampanyası ...
Valilik göçük olayına soruşturma izni verdi
YEREL HABERLER Valilik göçük olayına soruşturma izni verdi
Başkan Sandıkçı öğrencilerin sevincine ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Sandıkçı öğrencilerin sevincine ortak oldu
Uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı
YEREL HABERLER Uzaklaştırma kararını ihlal edince tutuklandı
`İmalathanede çalışabilir´ belgesiyle kaçak kazıda yakalandılar
YEREL HABERLER `İmalathanede çalışabilir´ belgesiyle kaçak kazıda ...
'İmalathanede çalışabilir belgesi' ile sokağa çıkan 2 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı Çiftçi kayıt belgesi ile sokağa çıkan şahıs ırmaktan kum ve çakıl alırken yakalandı
YEREL HABERLER 'İmalathanede çalışabilir belgesi' ile sokağa çıkan 2 ...
Eğitim-Bir-Sen’den 28 Şubat açıklaması Yıldız: “28 Şubat tarihimize geçmiş kara bir lekedir”
YEREL HABERLER Eğitim-Bir-Sen’den 28 Şubat açıklaması Yıldız: “28 ...
1'inci kattan düşen küçük kızı, çamaşır ipi kurtardı
YEREL HABERLER 1'inci kattan düşen küçük kızı, çamaşır ipi kurtardı
Samsun kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Samsun kısıtlamaya uydu, cadde ve sokaklar boş kaldı
Samsun'da nesli tükenmekte olan porsuk görüntülendi
YEREL HABERLER Samsun'da nesli tükenmekte olan porsuk görüntülendi
Papağan "Ufuk" insan gibi konuşuyor Sahibi: "Ufuk 500'ün üzerinde kelime biliyor" Bu papağan "Türk askerini koru Yarabbi diyor", Kelime-i Tevhid söylüyor
YEREL HABERLER Papağan "Ufuk" insan gibi konuşuyor Sahibi: "Ufuk ...
Samsun Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
YEREL HABERLER Samsun Valiliği'nden 'yüz yüze eğitim' açıklaması
Koronanın pik yaptığı Samsun'da 2 mahalle karantinada
YEREL HABERLER Koronanın pik yaptığı Samsun'da 2 mahalle karantinada
Kızılırmak Deltası'nda sevindiren görüntü Kar yağışı Kızılırmak Deltası'na can suyu oldu Prof. Dr. Demir: "Geçici olarak ciddi bir rahatlama sağladığımızı söyleyebiliriz"
YEREL HABERLER Kızılırmak Deltası'nda sevindiren görüntü Kar yağışı ...
Virüsün pik yaptığı Samsun’da yeni kısıtlamalar getirildi
YEREL HABERLER Virüsün pik yaptığı Samsun’da yeni kısıtlamalar ...
Park halindeki TIR, sürücüsünün nakliye işinden aldığı parayla birlikte yandı
YEREL HABERLER Park halindeki TIR, sürücüsünün nakliye işinden ...