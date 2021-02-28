Jandarma’dan ‘Kaçak içki’ operasyonu

Samsun’da jandarma ekiplerince kaçak içki üretimi yaptığı iddia edilen bir eve yapılan operasyonda alkol üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesi Helvacalı Mahallesi’nde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, Çarşamba ilçesinde alkol zehirlenmesi olayını soruşturan Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Soruşturma kapsamında Helvacalı Mahallesi’nde tekel büfesi bulunan E.D. (42) isimli şahsın iş yerinde sahte içki üretimi yaptığı ve sahte içkiyi işleticisi olduğu tekel büfesinde satışını yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine, Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Kızılot Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ve İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek olarak şüphelinin iş ve ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 29 litre etil alkol, 68 adet 2.7 ml Anason aroması (kit), 4 adet 45 ml. malt aroması (kit), 53 adet sentetik ecza hap ve 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili E.D. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

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