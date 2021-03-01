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5 yaşındaki Yağız, 90 kiloya ulaştı

DHA

5 yaşındaki Yağız, 90 kiloya ulaştı


Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da 'Leptin hormonu eksikliği' tanısı konulan Yağız Bekte (5), hastalığı nedeniyle hızla kilo alarak 90 kiloya ulaştı. Aşırı kilosu nedeniyle çeşitli sağlık sorunları da yaşayan Yağız, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. ABD'de hastalığın tedavisi için uygulanan yöntemi denemek isteyen aile, kilo almasının önüne geçemedikleri küçük çocuklarının, sağlığına kavuşacağı anı umutla bekliyor. 
Tekkeköy ilçesinde, işçi olarak çalışan Sedat (39) ve Sevda Bekte (31) çiftinin ikinci çocukları olan Yağız Bekte'nin, hızla kilo almasından şüphelenen ailesi, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Yağız Bekte'nin 5 aylıkken yapılan tetkikler sonucunda `Leptin hormonu eksikliği´ rahatsızlığı bulunduğu belirlendi. Yapılan ilaç tedavisi ile 2,5 yıl önce küçük çocuğun, kilo alması 6 ay süreyle durdu. Ancak daha sonra vücudu ilaca bağışıklık oluşturdu ve ilaca yanıt vermemeye başladı. Bunun üzerine Yağız Bekte, yeniden kilo almaya başladı. 5 yaşında 90 kiloya ulaşan Yağız, fazla kilosu nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı. Küçük çocuk, geceleri solunum cihazına bağlı olarak uyuyabiliyor. ABD'de hastalığın tedavisi için henüz test aşamasında olan bir ilacı denemek isteyen Bekte ailesi, bunun için yaptıkları girişimlerden de bir sonuç alamadı. Son olarak 4 ay önce ailesinin taşımakta güçlük çektiği çocuk için bir hayırsever tarafından evlerinin bulunduğu binaya asansör yaptırıldı. Küçük çocuk, bu asansör ile üçüncü kattaki evinden inip, dışarı çıkabiliyor.
'GÖNÜLLÜ İLACI ALMASINI İSTİYORUZ'
Baba Sedat Bekte, oğlunun her geçen gün kilo almaya devam ettiğini ve 90 kiloya ulaştığını söyleyerek "Amerika'da yeni bir ilaç deneme aşamasında. Biz bu denemelere katılmak istedik ancak başvurularımızdan bir sonuç alamadık. Bizim başka bir çaremiz yok. Deneme aşamasında da olsa gönüllü olarak bu ilacı almasını istiyoruz. Devletimizden yardım istiyoruz. Biz oğlumuzun sağlığına kavuşmasını, yaşıtları gibi parklarda oynamasını, okula gitmesini istiyoruz. Şu an kesin bir tedavisi yok hastalığının. Bu nedenle biz Amerika'daki bu ilacı oğlumun da denemesini istiyoruz. Ne yazık ki bu girişimlerden bir sonuç alamadık. Yağız nefes almakta bile güçlük çekiyor. Gece uyurken solunum cihazı kullanıyor. Evimizde oksijen tüpü var ayrıca. 90 kiloya ulaştığı için tek başımıza kaldıramıyoruz. 4 kişi onu evden aşağıya indirebiliyorduk. Sağ olsun bir hayırseverimiz yardımcı oldu asansör yapıldı. Bu sayede Yağız 3'üncü kattan aşağıya inip çıkabiliyor" diye konuştu.
'KİLO ALMASININ ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ'
Bir anne olarak Yağız için sürekli korku içinde olduğunu belirten Sevda Bekte, "Yağız şu an Morbid obezite, onun için çok korkuyorum. Devletimizden Allah razı olsun önce bir ilaç verildi ancak vücudu ona antikor ürettiği için kesmek zorunda kaldılar. Bu ilacın dışında da şu an hiçbir tedavi alamıyoruz. En ufak bir hastalığında yoğun bakıma yatıyorlar. Doktorlar aynı ilaç için antikor testi yapacaklarını söylediler. Ancak biz Amerika'da deneme aşamasında olan başka bir ilacı denemek istiyoruz. Biz gönüllüyüz bu ilaç için. Bunun için de yardım istiyoruz. Artık tıkandı kilo almasının önüne bir türlü geçemiyoruz. Ben artık bel fıtığı oldum. Kimse evladının böyle olmasını istemez, ben de çocuğumun bir an önce sağlığına kavuşmasını, zayıflamasını, normal çocuklar gibi olmasını istiyorum. Devletimizden yardım istiyoruz" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-03-01 10:55:31

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