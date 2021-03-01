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Öziç: "Önlemlere uyarak baharın keyfini çıkarmak mümkün"

İHA

Öziç: "Önlemlere uyarak baharın keyfini çıkarmak mümkün"

Mart ayıyla birlikte gelen bahar başlangıcının insan psikolojisine olumlu etkilerini anlatan Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, “Kısıtlamaları ve kuralları önemseyerek doğanın tadını çıkarmaya gayret gösterebiliriz. Uzmanların önerdiği saatlerde güneş banyosu ve doğada yürüyüş yapmak hem fiziksel hem ruhsal olarak bize iyi gelecektir” dedi.
Mart ayının baharın habercisi olduğunu belirten Liv Hospital Samsun'dan Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, “Bahar ve yaz, insan psikolojisi için birer müjde niteliğindedir. Yapılan çalışmalara bakıldığında güneş ışınlarının mutluluk hormonu salgılanmasına yardımcı olduğu bulgulanmıştır. Depresyon, anksiyete gibi birçok ruhsal sorun baharın gelmesinden olumlu etkilenmektedir. Günümüz koşulları ya da pandeminin bizleri kısıtladığı gerçeği, birçok bireyi olumsuz düşünceye sevk edebilir. Ancak hem önlem alıp hem baharı yaşayabilmemiz mümkün. Alınan önlemlerin de esasında yine bizim ve sevdiklerimizin sağlığı, hayatta kalabilmesi adına olduğunu hatırlamak bize iyi gelebilir. Bu sürecin geçici olduğu akıldan çıkarılmamalıdır” diye konuştu.

Teknoloji detoksu yapın!
Baharın bize iyi gelmesi için yapabileceklerimizle ilgili tüyolar veren Uzm. Klinik Psikolog Enise Öziç, “Kısıtlamaları önemseyerek doğanın tadını çıkarmaya gayret gösterebiliriz. Uzmanların önerdiği saatlerde güneş banyosu yapmak hem fiziksel hem ruhsal olarak iyi gelecektir. Teknolojinin çokça hayatımızda olduğu bu dönemde bahar ile birlikte doğanın bize sunduklarını kullanarak teknoloji detoksu dediğimiz teknolojik uyaranlardan mümkün olduğu kadar arınmış uğraşlar edinebiliriz. Mindfulness (anda kalmak/farkındalık) baharla birlikte başlayabilecek harika bir seçenek. Doğanın sesine kulak verebiliriz. Gökyüzü, ağaçlar, kuşlar, rüzgâr gibi doğanın sunduğu her şeye dikkatimizi verip anda kalmayı deneyebiliriz. Anda kaldıkça yaşadığımızı hissedebiliriz, zihnimizi boşaltabilir ve rahatlayabiliriz. Doğada yürüyüş yapabiliriz. Depresyon hastaları üzerinde yapılan bir araştırmanın sonucuna göre düzenli yapılan yürüyüşün depresyona olumlu etki oluşturduğu gözlenmiştir. Dolayısıyla, bizler de bahar ile birlikte ortalama haftada 3 gün, yarım saat olacak şekilde tempolu yürüyüşleri gerçekleştirebiliriz. Baharın hepimizin sevdikleriyle gönül gönüle olabilmeye devam edebildiği, güzel haberlerin başlangıcı olmasını diliyorum” şeklinde açıklamasını sonlandırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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