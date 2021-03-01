Valilik göçük olayına soruşturma izni verdi

Samsun Valiliği, Vezirköprü ilçesinde göçük olayına 'geç müdahale edildiği' iddia edilen ekipler hakkında soruşturma izni verdi.

Çıkan haberler üzerine Samsun Valiliği tarafından yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada olayda adı geçen memur ve diğer kamu görevlileri hakkında önce inceleme yapılıp, soruşturma izni verildiği ifade edildi.

Valilikten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Vezirköprü ilçemizde 23 Ağustos 2020 tarihinde meydana gelen göçük kazasının ardından, görevli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleriyle ilgili Valiliğimizce 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun uyarınca ön inceleme yapılmış olup, kaza haberi alınır alınmaz harekete geçilmediğinden ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nden geç çıkış yapıldığından dolayı soruşturma izni verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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