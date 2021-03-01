Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinden adliyeye sevk edildi

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Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları ileri sürülen 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisi doğrultusunda F.E. ve M.D.'yi gözaltına aldı. F.E. ile birlikte satışa hazır vaziyette 2 paket halinde 0,95 gram metamfetamin maddesi, 0,10 gram esrar maddesi, 14 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayın devamında şüpheli şahısların birlikte kullandığı adreste yapılan aramada 2 paket halinde 1,5 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet hassas cep terazi elde edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu tamamlanan F.E. ve M.D. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

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