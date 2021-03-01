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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsunspor tahkime gidiyor

İHA

Samsunspor tahkime gidiyor

Samsunspor Kulübü, Ümraniyespor maçında Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) 'kural hatası' gerçekleştiğini teyit etmesine rağmen maçın tescil edilmesini Tahkim Kurulu'na götürme kararı aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kural hatası yapılan Ümraniyespor – Samsunspor maçı ile ilgili kararını Samsunspor’a bildirdi. Samsunspor Kulübü ise MHK’nın maçta kural hatası yapıldığını teyit etmesine rağmen maçın tescil edilmesine itiraz edeceklerini açıkladı.
Samsunspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Kulübümüze 26 Şubat Cuma günü TFF Genel Sekreterliği'nden iletilen yazıda, TFF Yönetim Kurulu’nun 24 Şubat tarihli kararı bildirilmiştir. MHK’nın 31 Ocak tarihinde oynanan Bereket Sigorta ÜmraniyesporYılport Samsunspor müsabakasının 88. dakikasında kural hatası gerçekleştiğini teyit etmesine rağmen, TFF Yönetim Kurulu bahsi geçen müsabakanın sonucunun 22 olarak tescil edilmesine karar vermiştir. TFF’nin bu kararına karşı TFF Tahkim Kurulu’na itiraz edilecek olup, kulübümüz tarafından çalışmalar devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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