İş yerinden 9 bin 500 liralık oto yedek parçası çalındı

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Samsun'da hırsız veya hırsızlar girdikleri iş yerinden 9 bin 500 liralık oto yedek parçası çaldı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz hırsız veya hırsızlar K.D.'ye ait iş yerine girerek 9 bin 500 liralık oto yedek parçası çaldı. İş yeri sahibi polise şikayette bulunarak hırsızın yakalanması istedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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