Bafra'da 117 şahsa 226 bin lira ceza

Bu kez de mahkeme kararıyla kapattırdı

Samsun’un Bafra ilçesinde korona virüs ile mücadele kapsamında 117 şahsa 226 bin 252 lira para cezası uygulandı.

12 Şubat01 Mart tarihleri arasında ilçe genelinde yapılan denetim ve kontrollerde, 100 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlalden toplam 208 bin 623 TL, 10 şahsa maske takmamaktan 9 bin TL, iş yerini geç kapatmaktan 1 iş yerine 860 TL, yasaklanan yerde sigara içen 5 şahsa 4 bin 300 TL ve 1 şahsa karantinaya uymamaktan adli işlem yapılıp 3 bin 469 TL idari para cezası olmak üzere toplam 117 şahsa 226 bin 252 TL idari para cezası uygulandı.

Denetim ve kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

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