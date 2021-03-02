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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kavak’ta toplu sözleşme sevinci

İHA

Kavak’ta toplu sözleşme sevinci

Samsun Kavak Belediyesi ile bir sendika arasında 98 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Atılan imzalar ile toplu iş sözleşmesi kapsamında belediye çalışanlarına sosyal haklar ve yıllık ikramiyede ki artış ile birlikte yüzde 20 zam yapıldı. Belediyeİş Sendikası ile Kavak Belediyesi arasında yaklaşık 3 aydır devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri atılan imzalar ile son buldu.
Bir yıl geçerli olacak olan toplu iş sözleşme ile işçiler maaşlarına yüzde 20 oranında zam aldı. Toplu iş sözleşmesi imza töreninde konuşan Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, “Çalışanlarımızın refah seviyelerini artırmak için sendikamız ile yaptığımız görüşmeler sonucunda işçilerimizin ücretlerinde enflasyon üzerinde bir artış sağladık. Çalışanlarımız güle güle harcasınlar” dedi.
İmza töreninde Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu’na işçi haklarına verdiği önem ve destek için teşekkür eden Sendika Şube Başkanı İlyas Yiğit de “Yaklaşık 3 aydır devam eden Kavak Belediyesi İmar İnşaat Şirketi üyelerimizi ilgilendiren toplu iş görüşmelerimiz anlaşma ile sonuçlandı. Bu süreç içinde çalışanına verdiği değeri ortaya koyan ve çalışanını enflasyona ezdirmemek için mücadelede eden Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu toplu sözleşmemiz çalışanlarımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

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