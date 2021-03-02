OMÜ’den huzurevi sakinleri için bocce sahası

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) iştirakçi olarak yer aldığı “Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri 2” konulu proje hakkında görüşmek amacıyla Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayhan Ergün, proje yetkilileri tarafından makamında ziyaret edildi

Proje sürecinin ve planlamasının görüşüldüğü ziyarete; Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Selim Yazıcı, Samsun Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak, Evde Bakım Hizmetleri Koordinatörü Dahiliye Uzmanı Mahmut Sami Şen, YADES Proje Koordinatörü Semra Özaydın, YADES Projesi Denetleme ve İzleme Komisyonu Sekreteri Uzm. Fzt. Lütfi Arslan, OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm Başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Anabilim Dalında görevli Arş. Gör. Alaattin Altın katıldı.

“Dünün Gençleri Bugünün Bilgeleri 2” konulu proje kapsamında, pandemi nedeniyle karantinada olan huzurevi sakinlerinin süreçten en az şekilde etkilenmelerini, psikososyal yönden desteklenmelerini ve aktif yaşlanmalarını sağlamak amacıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi Huzurevi bahçesine bocce sahası yapıldı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Engelli Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü Yaşlı Destek Programı (YADES) tarafından desteklenen Samsun Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen projede OMÜ, bocce sporunun yaşlılar üzerinde fiziksel, sosyal ve psikolojik etkilerini bilimsel olarak araştırmak ve projenin görünürlüğüne katkı sunma amacıyla yer aldı. Proje kapsamında yapılacak bocce antrenman programının uygulaması ve etkilerinin araştırılması için OMÜ Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seydi Ahmet Ağaoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölüm başkanı Prof. Dr. İlknur Aydın Avcı ve Evde Hasta Bakımı Hemşireliği Anabilim Dalında görevli Arş. Gör. Alaattin Altın projede çalışmalarını yürütüyor.

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