Çarşamba'da asayiş denetimi

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Samsun Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis ekipleri, araç sürücülerine asayiş uygulama gerçekleştirdi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis ekipleri tarafından, Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde araç sürücülerine asayiş uygulaması yapıldı. Yapılan denetimde araç sürücülerine ehliyet, ruhsat ve sigorta kontrolleri gerçekleştirirken emniyet kemeri ve korona virüs tedbirleri kapsamında maske kullanımına dikkat edilmesi hususunda uyarılar yapıldı.

Kurallara uymayan sürücülere de idari para cezası uygulandı.

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