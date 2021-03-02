‘Bakır’ın lüks dönüşü Eskiden evlerde kullanılan bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bakır’ın lüks dönüşü Eskiden evlerde kullanılan bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih ediliyor

İHA

‘Bakır’ın lüks dönüşü Eskiden evlerde kullanılan bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih ediliyor

Eskiden evlerde kullanılan ve teknolojiye yenik düşen bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih edilmeye başlandı.
Samsun’un Çarşamba ilçesinde 'kalaycılık' mesleğini sürdürmeye çalışan Fikret Demiral, eskiden evlerde kullanılan bakırın, şimdi ise lüks restoranlar tarafından tercih edildiğini söyledi. Çarşamba ilçesinde yaklaşık 50 yıldır 'kalaycılık mesleğini' icra etmeye çalışan Fikret Demiral, zamanın zor şartlarına karşı dükkanını her sabah birçok ürünün tamiratının yanı sıra kendi imalatını ve satışını da yapmak için açıyor. İşini yürütmeye çalışırken yaşadığı zorlukları ve gelecek nesillerin bu meslek için yetiştirilmesi gerektiğini anlatarak, "Sadece işçilik isteyen bir iştir kalay. Sonları biziz bu mesleğin. Ben çocukluktan yapıyorum bu işi. O zamanlar çıraklık olayı fazlaydı oradan geldi. Bizden sonraki nesil artık yapmıyor bu işe merakı yok. Bizden başka yapan kimse yok bu ilçede genelde kimse bu işi yapmak istemiyor. Kirde tozda kimse çalışmak istemiyor" dedi.

"Her okulda bu meslek öğretilsin"
Teşvik ve desteklerle mesleğinin gelecek nesillere öğretilerek devam etmesini isteyen esnaf Demiral, "Bizden sonra devam etmesini biz isteriz. Büyüklerimizin buna el atmasını istiyoruz. En azından bu konuda, okullarda eğitim verilmesini istiyoruz. Devlet büyüklerimiz üniversitelerde bir sürü öğrencilerimizi alıyor. Yetiştirilsin bu meslek için öğrenci. Her okulda bu meslek öğretilsin devamı gelsin" diye konuştu.

"Bakırın yemeğe verdiği tat ortada"
Bakırın hala tercih edilmesinden yana mutluluk duyduğunu söyleyen Demiral, "Köy ve şehir merkezlerinde hala çoğu evlerde bakır var. Talep gösteriliyor. .Yeni nesil tavalarda yumurtanın o tadını alamıyorlar. Bakırın yemeğe verdiği tat ortada. Yumurtadan tutun da yemeğine varana kadar yüzde 100 değişim sağlıyor” ifadelerini kullandı.

"Lüks yerlerde kullanılıyor"
Bakırın eskiden günlük hayatta kullanılırken şimdilerde ise lüks yerlerde tercih edildiğini ifade eden Demiral, "Lüks restoranlarda hala bu kültür aynen devam ediyor. Ayranları, suları bu bakır bardaklarla ikram ediyorlar. Doğu tarafındaki illerde evlerde bile hala devam ediyor. Çarşamba'da restoranlardan başka çok yaygın değil. Aslında yeni nesil yeni yeni öğrenmeye başlıyor. Eskiden fazlaydı, şimdi de yavaş yavaş geliyor. Gençlerde bir dönüş var” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çarşamba'da asayiş denetimi
YEREL HABERLER Çarşamba'da asayiş denetimi
OMÜ’den huzurevi sakinleri için bocce sahası
YEREL HABERLER OMÜ’den huzurevi sakinleri için bocce sahası
Evden televizyon hırsızlığı
YEREL HABERLER Evden televizyon hırsızlığı
Lüks otomobilin çarptığı araç dükkana girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Lüks otomobilin çarptığı araç dükkana girdi: 3 yaralı
Tramvaylarda 'yerli akü' dönemi Büyükşehir bir ilke imza atarak tramvaylarda yerli akü kullanmaya başladı
YEREL HABERLER Tramvaylarda 'yerli akü' dönemi Büyükşehir bir ilke ...
Akdağ’a rekor ziyaret
YEREL HABERLER Akdağ’a rekor ziyaret
DÜSAM’ın son konuğu Ahmet Tunç Şen oldu
YEREL HABERLER DÜSAM’ın son konuğu Ahmet Tunç Şen oldu
19 Mayıs Belediyesi'nden öğrencilere 'hoş geldin' hediyesi
YEREL HABERLER 19 Mayıs Belediyesi'nden öğrencilere 'hoş geldin' ...
Samsun’da yeni korona kararları
YEREL HABERLER Samsun’da yeni korona kararları
Kavak’ta toplu sözleşme sevinci
YEREL HABERLER Kavak’ta toplu sözleşme sevinci
54 bin 95 vakanın 13 bin 14'ü Karadeniz Bölgesi'nde Türkiye'deki vakaların yüzde 24,98'i Karadeniz Bölgesi'nde
YEREL HABERLER 54 bin 95 vakanın 13 bin 14'ü Karadeniz ...
88 yaşındaki kadının duası vefa ekibini duygulandırdı
YEREL HABERLER 88 yaşındaki kadının duası vefa ekibini duygulandırdı
Mezgit 10 TL'lik fiyatıyla tezgahların fenomeni
YEREL HABERLER Mezgit 10 TL'lik fiyatıyla tezgahların fenomeni
Bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan motosiklet sürücünün mahkemesi ikinci kez ertelendi
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsünün ölümüne neden olan motosiklet ...
Samsunspor’un namağlup serisi 11 maça çıktı Kırmızı-beyazlılar son 11 maçta 9 galibiyet, 2 beraberlik aldı
YEREL HABERLER Samsunspor’un namağlup serisi 11 maça ...
Suç örgütü operasyonu: Aralarında emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 31 kişi adliyede
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonu: Aralarında emniyet müdür ...
Yol verme kavgası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Yol verme kavgası: 3 yaralı
Samsun'da 'gizli' ekibin koronavirüs denetimi sürüyor
YEREL HABERLER Samsun'da 'gizli' ekibin koronavirüs denetimi sürüyor
Müzik öğretmenleri öğrenciler için söyledi
YEREL HABERLER Müzik öğretmenleri öğrenciler için söyledi
50 liralık alacak yüzünden hastanelik oldu
YEREL HABERLER 50 liralık alacak yüzünden hastanelik oldu
Marketlere etiket, gramaj ve hijyen denetimi
YEREL HABERLER Marketlere etiket, gramaj ve hijyen denetimi
Bafra'da 117 şahsa 226 bin lira ceza
YEREL HABERLER Bafra'da 117 şahsa 226 bin lira ceza
İş yerinden 9 bin 500 liralık oto yedek parçası çalındı
YEREL HABERLER İş yerinden 9 bin 500 liralık oto yedek parçası ...
Samsun´da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi
YEREL HABERLER Samsun´da 16 öğretmen, öğrenciler için türkü söyledi