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Cipin çarptığı otomobilin, 2 yaya ile pastanenin vitrinine çarptığı kaza kamerada

DHA

Cipin çarptığı otomobilin, 2 yaya ile pastanenin vitrinine çarptığı kaza kamerada


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN´da arızalanan cipin arkadan çarptığı otomobil, kaldırıma çıkıp, pastanenin vitrinine çarptı. Otomobildeki 2 kişi ile yoldan geçen 2 yayanın hafif yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi´nde meydana geldi. Kentin en işlek caddesi olan İstiklal Caddesi´nde, C.Y. yönetimindeki 06 ZGK 92 plakalı lüks cip, iddiaya göre arızalanınca hızlanıp önünde giden M.E. yönetimindeki 34 DFR 449 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup, kaldırıma çıkan otomobil, pastanenin vitrinine çarparak durdu. Kazada otomobildeki 2 kişi ve Irak uyruklu 2 yaya hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bir süre kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların çekilmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-02 16:09:17

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