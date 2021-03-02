Samsun'da 800 bin kişiye afet farkındalık eğitimi İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun'da toplamda 800 bin kişiye verilmesi planlanan “afet farkındalık eğitimi”nin, şu ana kadar 47 bin 300 vatandaşa verildiğini söyledi.

İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında gerçekleştirildi. Pilot il olan Samsun'da 17 Haziran 2020 tarihi itibariyle çalışmalara başlandığını belirten Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Çalışmalar kapsamında deprem, sel/taşkın, heyelan ve yangın afetleri özelinde 4 çalışma grubu oluşturularak 1 amaç, 12 hedef ve 314 eylem belirlenmiştir. Bugün itibarıyla 25 bin öğrencimiz afet farkındalık eğitimi almış olup bu öğrencilerimizin 300’ü AFAD gönüllüsü oldu. Ayrıca toplamda 800 bin vatandaşımıza verilmesi planlanan afet farkındalık eğitimi, şu ana kadar 47 bin 300 vatandaşımıza verilmiştir" dedi.

Toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, AFAD Samsun İl Müdürü Levent Uçarlı da katıldı.

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