Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden 'kırmızı'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden 'kırmızı'

DHA

Samsun'da risk haritası 2 ay sonra yeniden 'kırmızı'


Yaprak KOÇERMiraç ŞENTÜRK/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da artan koronavirüs vakaları ile birlikte 2 ay sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.
Samsun'da, yaklaşık iki ay önce azalan koronavirüs vakaları ile birlikte Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yeşil renge dönmeye başlamıştı. Ancak vaka sayılarının yeniden yükselmesi ile birlikte 2 ay sonra HES uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Vaka sayısındaki artış risk haritasına da yansıdı. Öte yandan görevlilerin ve uzmanların 'Evde kalın çağrılarına rağmen kentteki cadde ve sokaklardaki yoğunluk da devam ediyor. Ekiplerin maske ve sosyal mesafe konusundaki denetimleri ise yoğun olarak sürüyor.
'SOKAKLARDA HERKES İÇ İÇE'
Sanem Melisa Çelik, koronavirüs vakalarının artmasında dışarı çıkan insan sayısının fazla olmasının etkili olduğunu belirterek, "Sokaklarda herkes iç içe. İşi olan da olmayan da dışarı çıkıyor. Bu şekilde vaka sayısı ister istemez artıyor. Herkes tatile, şehir dışına gidiyor. Caddeler çok kalabalık. Herkes dip dibe. Çoğu kişi de maskesini burnunu altına indiriyor. Bu şekilde vaka sayısı artıyor. İşi olmayanlar dışarı çıkmamalı olanlar da hızlı bir şekilde halledip geri evlerine dönmeliler" dedi.
'SAVUNULACAK BİR TARAFI YOK' 
Evde kalması gerekenlerin de işi olmamasına rağmen dışarı çıktıklarını söyleyen Kenan Ölmez, "Vatandaşların dışarı çıkmamaları lazım. Bunun savunulacak bir durumu yok. İşi olan mecbur dışarı çıkıyor, ancak 'Gezeyim, tozayım' diye çıkıldığı zaman bu kalabalığı artırıyor, bu da riski yükseltiyor. Bunun savunulacak bir tarafı olamaz, bu insanlar çıkmayacaklar, mümkün olduğu kadar insanlar zaruri ihtiyaçları için dışarı çıkmalı, aksi halde evinde kalmalı. Bizde 'Bana bir şey olmaz, aman ne olacak' düşüncesi maalesef çok var. Bu düşünce ile insanlar dışarı çıkıyor, bu nedenle Karadeniz Bölgesi'nde vakalar yüksek. 'Bir şey olmaz' diye bir şey yok, oluyor, insanlar ölüyor" şeklinde konuştu.
'MASKE VE MESAFAYE UYULMAZSA DEVAM EDER'
Esnaf Recep Tezel, cadde ve sokakların dolu olduğunu bu nedenle koronavirüs vakalarının artmasının da normal bir sonuç olduğunu belirterek, "Caddeler kalabalık, insanlar arasında mesafe olması lazım biraz. Bazen ben vatandaşları uyarıyorum, 'Mesafeyi koruyun' diyorum, bana ters ters bakıyorlar. Maske ve mesafeye uyulduğu zaman koronavirüs gider, yoksa böyle devam eder. Biraz da halkta olması lazım, insanlar tedbir alması lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK
2021-03-03 11:41:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da vaka artışında 'akraba ziyareti' etkisi Başkan Demir: "Kısıtlamada aile ve akraba ziyaretlerinin yoğun olduğunu görüyoruz" "Bulaşmada aile içi etkileşimin rol oynadığını görüyoruz"
YEREL HABERLER Samsun'da vaka artışında 'akraba ziyareti' ...
Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
YEREL HABERLER Filyasyon ekibi tulumuyla hırsızlık kamerada
Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı Samsun'da 14 bin 614 araca 9,7 milyon TL ceza Samsun' Emniyet Müdürlüğü şubat ayı faaliyetleri
YEREL HABERLER Samsun'da bin 209 şüpheli yakalandı Samsun'da 14 bin ...
Kaymakamdan 'yüz yüze' inceleme
YEREL HABERLER Kaymakamdan 'yüz yüze' inceleme
Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Lüks cipin 3 kişinin yaralanmasına yol açtığı kaza ...
Suç örgütü operasyonunda 4 kişi serbest, 27 kişinin gözaltı süreleri uzatıldı
YEREL HABERLER Suç örgütü operasyonunda 4 kişi serbest, 27 kişinin ...
Atakum’dan yüzlerce minik öğrenciye sürpriz hediye
YEREL HABERLER Atakum’dan yüzlerce minik öğrenciye sürpriz hediye
Havza’ya kapalı sebze pazarı Kapalı sebze pazarı yeri için kamulaştırma yetkisi alındı
YEREL HABERLER Havza’ya kapalı sebze pazarı Kapalı sebze pazarı yeri ...
Karadeniz’in en güzel sahiline ‘yığılma’ uyarısı Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Karadeniz’in en güzel sahiline ‘yığılma’ ...
Samsun'da 800 bin kişiye afet farkındalık eğitimi İl Afet Risk Azaltma Planı Hazırlık Toplantısı
YEREL HABERLER Samsun'da 800 bin kişiye afet farkındalık eğitimi İl ...
Cipin çarptığı otomobilin, 2 yaya ile pastanenin vitrinine çarptığı kaza kamerada
YEREL HABERLER Cipin çarptığı otomobilin, 2 yaya ile pastanenin ...
Uyku apnesi ve horlamadan kurtulmak mümkün
YEREL HABERLER Uyku apnesi ve horlamadan kurtulmak mümkün
Çarşamba Devlet Hastanesi’nde ek önlem
YEREL HABERLER Çarşamba Devlet Hastanesi’nde ek önlem
Engelsiz buluşma
YEREL HABERLER Engelsiz buluşma
Terme'de korona denetimleri arttırıldı
YEREL HABERLER Terme'de korona denetimleri arttırıldı
59 bin 952 vakanın 13 bin 19’u Karadeniz’de Türkiye’deki vakaların yüzde 24,58’i Karadeniz Bölgesi’nde
YEREL HABERLER 59 bin 952 vakanın 13 bin 19’u ...
1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza yağdı
YEREL HABERLER 1 ayda kurallara uymayan bin 89 araç sürücüsüne ceza ...
‘Bakır’ın lüks dönüşü Eskiden evlerde kullanılan bakır, şimdi ise lüks restoranlarda tercih ediliyor
YEREL HABERLER ‘Bakır’ın lüks dönüşü Eskiden evlerde kullanılan ...
Çarşamba'da asayiş denetimi
YEREL HABERLER Çarşamba'da asayiş denetimi
OMÜ’den huzurevi sakinleri için bocce sahası
YEREL HABERLER OMÜ’den huzurevi sakinleri için bocce sahası
Evden televizyon hırsızlığı
YEREL HABERLER Evden televizyon hırsızlığı
Lüks otomobilin çarptığı araç dükkana girdi: 3 yaralı
YEREL HABERLER Lüks otomobilin çarptığı araç dükkana girdi: 3 yaralı
Tramvaylarda 'yerli akü' dönemi Büyükşehir bir ilke imza atarak tramvaylarda yerli akü kullanmaya başladı
YEREL HABERLER Tramvaylarda 'yerli akü' dönemi Büyükşehir bir ilke ...
Akdağ’a rekor ziyaret
YEREL HABERLER Akdağ’a rekor ziyaret