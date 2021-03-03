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SESOB Başkanı Güler: “1 yıldır esnaf kapalı, virüs azalmıyor artıyor” “Demek ki virüsün yayılımı esnaftan kaynaklanmıyormuş”

İHA

SESOB Başkanı Güler: “1 yıldır esnaf kapalı, virüs azalmıyor artıyor” “Demek ki virüsün yayılımı esnaftan kaynaklanmıyormuş”

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüb Güler, 1 yıldır esnafın kepenk kapatmasına rağmen virüsün azalmayıp daha da arttığını vurgulayarak, salgının yayılımının esnafın kepenk açıp açmamasıyla ilgili olmadığını söyledi.
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Türkiye’deki illerin risk haritasını açıkladı. Açıklanan haritaya göre düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde normalleşme adımları atıldı. Türkiye’de virüsün pik yaptığı illerin başında gelen Samsun ise çok yüksek risk grubunda yer alan iller arasında başı çekti. Çok yüksek risk grubunda yer alan Samsun’da normalleşme adımları ise diğer illerdeki gibi atılamadı. SESOB başkanı Eyüb Güler, esnafın dayanacak gücü kalmadığını belirterek, halktan virüse karşı duyarlı olmasını ve salgının esnafla ilgisi olmadığını dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

“Önümüzde bir sınav var ve bu sınavı en kısa sürede aşmamız gerekiyor”
Samsun halkının önemli bir sınavdan geçtiğinin altını çizen Hacı Eyüb Güler, “Biz de bir müjde ile esnafın kepenk açmasını bekliyorduk. Sağlık her şeyin önüne geçiyor. Burada Samsun halkına ricamız var. Çok dikkatli olmalarını istiyoruz. Normal hayata dönebilmemiz Samsun’da yaşayan halkımızın elinde. Diğer vilayetlerde uygulanan ve uyulan sıkı tedbirleri görüyoruz. Maske, mesafe ve hijyenin semeresini görüyorlar. Biz de kısa zamanda esnaf, halk, herkes ele ele vererek bunu yakalamalıyız. Bir an önce virüsü kontrol altına almamız lazım. Virüsten kurtulamadığımız sürece daha kötü sonuçlar olacak. Samsun’da vaka sayısı artmaya devam ediyor. Vakalar arttıkça ölüm sayıları da artacak. Esnafımız dükkanları kapalı olduğundan para kazanamıyor. Bu güzel bir hayat değil. Önümüzde bir sınav var ve bu sınavı en kısa sürede aşmamız gerekiyor. Müjdeli haberlerin gelmesini her dakika takip ediyoruz” dedi.

“1 yıldır kapalıyız, demek ki virüsün yayılımı esnaftan kaynaklanmıyormuş”
Virüsün yayılımının esnaftan kaynaklanmadığının anlaşıldığını dile getiren Güler, şunları söyledi:
“Esnafın dayanma gücü kalmadı. Tamamen bittik diyebiliriz. Daha ne kadar dayanabiliriz diye bir şey kalmadı. Artık iş esnaftan çıktı. Sadece esnaf ile bu iş olsaydı şu ortamda esnafın kepenk kapatması ile virüs kontrol altına alınırdı. Demek ki arıza esnafın dışında başka yerde. HES koduyla girilen yerlerde kuyruk olduğu sürece bir bu virüsten kurtulamayız. Esnaf sınavını verdi. 1 yıldır dükkanlarımız kapalı ve açmadık. Demek ki virüsün yayılımı esnaftan kaynaklanmıyormuş. Virüs, kafelerden, lokantalardan ya da kahvehanelerden kaynaklanmıyormuş. Demek ki problem esnafta değilmiş, bunu gördük. Esnafın dükkanının kapalı ya da açık kalmasının bunu değiştirmediğini görmüş olduk. Biz dükkanları açmamamıza rağmen salgın hala yükseliyorsa bizle bir alakası olmadığı görülmüştür. Esnaftaki kısıtlamaların kalkması gerekiyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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