Okulda çocukları koronadan koruyacak önlemler

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, yüz yüze eğitimin açılmasına dikkat çekerek, korona virüsü (Kovid19) tedbirlerinin elden bırakılmaması gerektiğini söyledi.

Pandemide yeni normalleşme adımları çerçevesinde okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler de çok sevdiği okullarına ve öğretmenlerine kavuştu. Okul ve öğrenme sürecinin yüz yüze devam etmesinin çocukların eğitimi için online eğitime göre daha faydalı olduğuna işaret eden Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı Hastalıkları Uzm. Dr. Erdal Irmak, normalleşme sürecinde okulda dikkat edilmesi gerekenler hakkında ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Okullara dönüş sürecinde çocuklara dikkat etmeleri gerekenler konusunda önerilerde bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Eğitim kurumunda gerekli önlemlerin ve disiplinin kurulduğundan emin olmalı, şahit olduğumuz her aksaklıkta okul aile birlikleri ve yönetimlerini, gerekirse de daha üst kurumları bilgilendirmekten geri durmamalıyız” dedi.



“Şüpheli her temas sonrası dezenfektan kullanılmalı “

Okullar açılırken pandeminin devam etmesi nedeniyle önlemlerin göz ardı edilmemesinin hâlâ çok önemli olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Kişisel hijyen önlemleri, şüpheli her temas sonrası dezenfektan kullanımı, bol sıvı almak, sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanımından taviz vermemek, uyku düzenini ve uyku saatlerindeki disiplini korumak, düzenli ve dengeli beslenme bu önlemlerde başı çekiyor” diye konuştu.



“Çocuklar taşıyıcı olarak diğer bireyleri riske atabilir”

Okulların açılması ile beraber değişen günlük rutin yaşam döngüsü ve hareketlilikte çocukların tekrar adapte olması için bu önlemlerin taviz vermeden uygulanması gerektiğine dikkat çeken Uzm. Dr. Irmak, “Eğitim kurumunda gerekli önlemlerin ve disiplinin kurulduğundan emin olmalı, şahit olduğumuz her aksaklıkta okul aile birlikleri ve yönetimlerini, gerekirse de daha üst kurumları bilgilendirmekten geri durmamalıyız. Korona virüsü pandemisinin her ne kadar çocuklar üzerinde etkisi erişkinler kadar güçlü olmasa da, taşıyıcı olarak ailenin diğer bireylerini riske atacaklarını unutmamalıyız” şeklinde konuştu.



“Hepimiz üzerimize düşen fedakârlıkları yapmalıyız”

Uzm. Dr. Irmak, dikkat edilmesi gereken diğer noktalar konusunda da bilgiler paylaşarak, şunları söyledi:

“Düzenli uyku, düzenli beslenme, mutlu ruh hali ve bağışıklığı zafiyete düşürecek tarzda beslenmeden kaçınmak en az hijyen mesafe ve maske önlemleri kadar değerlidir. Çocukların eğitim hayatlarına sağlıklı ve yüz yüze devam edebilmeleri, onlar kadar erişkinlerin de önlemlere uyarak okulların tekrardan kapanmasını gerektirecek salgın düzeyine gelmesini önleyerek sağlanır. Hepimiz üzerimize düşen önlemlere uymalı ve pandemi sürecinde ülkemizin daha normal ve daha özgür günlere gelmesi için üzerimize düşen fedakârlıkları yapmalıyız.”

