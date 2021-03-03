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Bu belirtilere dikkat Opr. Dr. Ocak: "Endoskopi tanı, takip ve tedavisinde kullanılan önemli bir yöntem"

İHA

Bu belirtilere dikkat Opr. Dr. Ocak: "Endoskopi tanı, takip ve tedavisinde kullanılan önemli bir yöntem"

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, endoskopinin kanser, obezite, sindirim sistemi gibi hastalıkların incelenmesinde, tanı, takip ve tedavisinde kullanılan önemli bir yöntem olduğunu söyledi.
Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, endoskopi, endoskopik işlemler, bu işlemlerden 'gastroskopi' hakkında detaylı bilgi verdi. Sindirim sistemi hastalıklarının, toplumda sık görülen hastalıklardan olduğunu belirten Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Bu hastalıklarının incelenmesinde önemli bir yöntem olan endoskopi, hastalıkların tanı, takip ve tedavisinde kullanılır. Ucunda ışıklı küçük bir kamera bulunan ve endoskop adı verilen bir cihaz yardımıyla yemek borusu, mide, onikiparmak bağırsağı ve kalın bağırsağı kapsayan gastrointestinal sistemin incelenmesine olanak veren işleme endoskopi denir. Bu tür hastalıkları değerlendirmek için artık endoskopik yöntemler tanı ve tedavi amaçlı işlemlerde ayrılmaz bir parçadır. Endoskopik işlemlerde dediğimizde yemek borusu, mide, 12 parmak bağırsağını değerlendirmek amacıyla cihanımız gastroskopi, yine kalın bağırsağı değerlendirmek içinde kullandığımız cihazın adı kolonoskopidir. Endoskopik işlemlerde özellikle yemek borusu, mide ve 12 parmak bağırsağı ile ilgili şikâyetleri olan hastalarda detaylı inceleme yapılmaktadır" dedi.

Bu belirtilere dikkat
Opr. Dr. Sedat Ocak şöyle devam etti:
"Kötü ağız kokusu olan, göğüste yanma, ağıza acı su gelme, midede yanma, şişkinlik, hazımsızlık olan hastaların değerlendirmesinde mutlaka endoskopik yöntemler kullanılmaktadır. Yine mide kanamalarında, kanamaların yerini saplamak ve kanama bölgesini tedavi etmek amacıyla gastroskopik yöntemlerle işlemler yapılmaktadır. Kilo kaybı, halsizlik, kansızlık yaşayan hastalarımızın tetkiklerinde mutlaka endoskopik yöntemlerle tanı koymak amacıyla işlemler gerçekleştirilmektedir. Yine hastanın ultrasonunda, tomografisinde veya MR'ında herhangi bir şüpheli lezyon olduğunda endoskopik yöntem ile o bölgeye ulaşıp tanıyı koyabiliyoruz. Günümüzde artık obezite ile ilgili tanı ve tedavilerde de endoskopik yöntemlerde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle mideye balon takılması ve çıkarılması endoskopik yöntemle gerçekleştirilmektedir. Seyrek olmakla birlikte yine obezite de endoskopik işlemler yapılabilmektedir. Burada sadece tanı amacıyla değil tedavi amacıyla da endoskopi yapılıyor. Özellikle endoskopinin ucuna eklenen cihaz ile pankreasta, safra kanalında olan taş ya da kanser gibi kitleleri değerlendirme de endoskopi bize çok büyük faydalar sağlamaktadır."

Kanser taramaları ve tedavisi
Kanser taramaları ve tedavisi hakkında bilgi aktaran Ocak, "Yine safra kanalı taşlarını endoskopik yöntemlerle çıkarılmaktadır. Önceden cerrahi olarak yapılan işlem, şimdi artık endoskopik olarak yapmak mümkün olmaktadır. Böylece riskli ameliyatlardan hastalarımız kurtulmuş olmaktadır. Yine pankreaslardaki kitlelerde biyopsiler yapılarak tanı koyulabilmektedir. Ailesinde kanser hastalığı olan kişilerin taranmasında, öncü lezyonların saptanmasında hatta saptanan öncü lezyonların tamamen ortadan kaldırılmasında endoskopik yöntemler çok fayda sağlamaktadır. Özellikle mide ve yemek borusu cerrahisi sonrası gelişen darlıklarda endoskopik balon yöntemiyle bu darlıkları genişletilebiliyor, hastanın cerrahiye gitmesini engelleyebiliyoruz.
Endoskopik işlemler öncesinde gastroskopi de çok önemli bir hazıklık yapmamıza gerek kalmıyor. 8 saatlik bir açlık endoskopik yöntem için yeterlidir. Yaşlı hastalarımızda mutlaka dâhiliye bölümü doktorlarımız tarafından değerlendirilip onay alındıktan sonra işlem gerçekleştirilmektedir. Yine artık sedasyon altında endoskopik işlemler yapıyoruz. Burada hafif sakinleştirici ilaçlarla beraber sedasyon anestezisi dediğimiz anestezi ile beraber işlemimiz hem hasta hem de doktor için çok daha konforlu ve rahat olmaktadır. Yine işlemler uzadığı zaman sedasyon anestezisi bize işlemi kolaylaştırmakta yardımcı olmaktadır.
Endoskopik işlemler günümüzde en güvenli işlemler olarak kabul edilmektedir. Çok düşük oranlarda komplikasyon gerçekleştirilebilmektedir. Hastanın durumuna göre tekrar endoskopi işlemleri rahatlıkla yapılabilir" diyerek sözlerine son verdi.

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