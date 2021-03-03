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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Deveci’den “esnafa destek” ziyareti

İHA

Başkan Deveci’den “esnafa destek” ziyareti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Taflan Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret etti. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren esnafın desteklenmesi için bir süre önce “Yerel esnafa destek” çağrısında bulunan Başkan Deveci, çağrısını yineleyerek, “Atakumluların içinde bu dayanışma var, biliyorum” dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Taflan Mahallesi’ndeki esnafla bir araya geldi. Sosyal mesafeyi ve kalabalığı gözeterek gerçekleştirdiği ziyarette Başkan Deveci, esnafla sohbet ederek Samsun’un ‘çok yüksek riskli’ şehirlerden olması nedeniyle tedbirlerin artırılmasına dikkat çekti. Ocak ayı içerisinde, zor bir dönemden geçen esnaf için yurttaşlara “Yerel esnafa destek” çağrısında bulunan Başkan Deveci, bu çağrısını yineledi.

“Atakumluların içinde dayanışma var”
Atakum’un dayanışma ruhunun tüm esnafa ulaştırılması gerektiğini söyleyen Başkan Deveci, “Kentimizde hem büyük ölçekli işletmeler hem de yerel esnafımız var. Pandemi sürecinde maalesef bir kısım esnafımız dükkanını kapatmak zorunda kaldı. Birçoğunun da geliri oldukça düştü. Ben Atakumlulardan, küçük esnafımıza da bu süreçte destek olmalarını bekliyorum. Elbette birçok ihtiyaç büyük marketlerden veya diğer işletmelerden temin ediliyor. Ama bir kısmını da esnafımızdan yapmaları konusunda çağrımı yineliyorum. Çünkü bu birkaç günlük veya haftalık durum değil, biraz uzun bir süreç. Son 1 yıldır pandemi ile mücadele ediyoruz, Atakum Belediyesi imkanlarını sonuna dek kullanarak halk sağlığı için çabalıyor. Ancak toplumsal dayanışmanın önemi burada ortaya çıkıyor. Mahalle esnafımız hem mahallemizin bekçisi hem de birlikte yaşadığımız komşularımız. Her sabah evimizden çıktığımızda ilk onları görüyoruz. Selam veriyoruz. Bu zor süreçte komşululuk hukukunu daha da geliştirerek elimizden geldiği kadar destek olmalıyız. Atakumluların içinde bu dayanışma var, biliyorum” diye konuştu.

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