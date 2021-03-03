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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sandıkçı: "Esnafımızın yanındayız"

İHA

Başkan Sandıkçı: "Esnafımızın yanındayız"

İlçe genelinde düzenli olarak esnaf ziyaretlerini sürdüren Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gülsan Sanayi ve Mekke Caddesi esnafını ziyaret etti. Hayırlı işler temennisinde bulundu.
Başkan Sandıkçı son olarak Gülsan Sanayi ve Mekke Caddesi esnafına ziyaret gerçekleştirerek hayırlı işler temennisinde bulundu. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadele döneminde büyük özveri ile yeni iş yeri açan esnafları özellikle tebrik eden Başkan Sandıkçı, yeni iş yeri açan esnaflara teşekkür etti, hayırlı işler diledi. İmkânlar ölçüsünde destek olacaklarını belirtti.
Esnafları ziyaretleri sırasında alışveriş için gelen vatandaşlarla da sohbet eden, yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulunan Başkan Sandıkçı, tek amaçlarının ilçe halkına hizmet etmek olduğunu ve bu nedenle de düzenli olarak esnaf ve ilçe halkıyla bir araya geldiklerini, esnaf ve ilçe halkının gözlerindeki tebessümün kendilerine güç kuvvet verdiğini belirtti. Sandıkçı, “Esnaf kardeşlerimizle birlikte olmaktan onlarla bilgi paylaşımında bulunmaktan mutlu olduğumuzu belirtmek isterim. Siz esnaf kardeşlerimizin gözlerindeki tebessüm bizler için güç, kuvvet ve motive kaynağı. Sizlerle birlikte kendimizi çok daha güçlü hissediyoruz. İşleri nedeniyle bizlere gelemeyen, özellikle yeni iş yeri açan esnaflarımızı ziyaret ederek destek olmak arzusundayız. Bu pandemi sürecinde yeni işyeri açan esnaf kardeşlerimizi tebrik ediyorum, kutluyorum. Bu zor süreçte belediye olarak bizler de imkânlarımız ölçüsünde onların yanlarında olduğumuzu bilmelerini isterim" dedi.
Esnaf ve vatandaşlara pandemiyle mücadele konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler de veren Başkan Sandıkçı, “Salgınla mücadelede asla tavize yer yok. Bir an önce bu salgından kurtulup artık ilçe halkımızla, esnafımızla normal hayata geçmek istiyoruz. Pandemiyle mücadelede yerinde karar dönemine geçilmiş durumda. Hayatımızın normale kavuşması için salgın riskini ortadan kaldırmak zorundayız. Bunun içinde esnaf kardeşlerimizle, vatandaşlarımızla birlik beraberlik içerisinde topyekun mücadele içinde olmalıyız. Ülkemizin geleceği için, yavrularımızın geleceği, eğitimi için, sağlıklı kalmak sağlıklı yaşamak için çok daha dikkatli olalım. Sosyal mesafemize, maske kullanmaya ve temizliğimize dikkat edelim” diye konuştu.

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