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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayvan sevkiyatında uyulacak kurallar açıklandı

İHA

Hayvan sevkiyatında uyulacak kurallar açıklandı

Trakya’ya büyükbaş ve küçükbaş hayvan sevk edecek yetiştiricilerin uyması gereken kurallar açıklandı.
“Şap Hastalığına Duyarlı Hayvanların Korunmuş Bölgelere Sevklerinde Uygulanacak Prensipler Genelgesi” kapsamında Trakya şap hastalığından aşılı ari statüsüne yükseltildi ve korunmuş bölge olarak ilan edildi. Anadolu'da ise hastalık büyük ölçüde kontrol altına alındı. Trakya'da şap hastalığı yönünden elde edilen aşılı ari statüsünü aşısız ari statüsüne ulaştırabilmek. Anadolu illerine de aşılı arilik statüsü kazandırabilmek ve yeni korunmuş bölgeler ilan edebilmek amacıyla Anadolu’dan Trakya’ya sığır, manda, koyun ve keçi cinsi hayvanlar açıklanan kurallar çerçevesinde sevkiyatları yapılacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Samsun Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Hayvanlar doğumlarından itibaren işletme değiştirmemiş olmalı ya da izolasyon süresinin bitiminde en az 3 aydır halen bulundukları işletmede barındırılmış olmalıdır. Hayvanlar sevk edilmeden önce 30 gün süre ile bir işletmede izole edilecektir. Bu süre sonunda bütün hayvanlar şap virüsünün varlığı yönünden teste tabi tutulacaktır. Teste (serolojikNSP) tabi tutulan hayvanların tamamında sonuçlar negatif olarak raporlanmış olmalıdır. Raporlama tarihinden itibaren 15 gün geçerlidir. Bu süreyi geçiren işletmedeki hayvanlara sevk verilmez ya da hayvanlardan kan numunesi alınarak yeniden teste tabi tutulur. İzolasyon başlangıcından sonuna kadar işletmenin bulunduğu 10 km'lik yarıçaplı alan içerisinde en az 3 aydır şap hastalığı görülmemiş olmalıdır. Bu şartları taşıyan hayvanlar için ilçe müdürlüğü resmi veteriner hekimi tarafından ‘yurtiçi hayvan sevklerine mahsus veteriner sağlık raporu’ düzenlenir. Sağlık raporuna; büyükbaş hayvanlar için pasaport, küçükbaş hayvanlar için nakil belgesi, dezenfeksiyon belgesi, hayvan nakilleri takip formu ile şap enstitüsü müdürlüğü tarafından düzenlenmiş rapor eklenecektir. Hayvanların nakilleri sırasında refahı ve korunması yönetmeliği kapsamında bulundurulması gereken belgeler sürücü ve bakıcı yeterlilik belgesi ve nakliyeci yetki belgesi bulundurulacaktır. Hayvanlar yükleme yapılırken ve nakledilirken şap hastalığına maruz kalmamalıdır. Korunmuş bölge girişlerinde oluşturulan sevk kontrol noktasında hayvanların sağlık kontrolleri yapılacak, sevk için gerekli olan evraklar incelenecek” dedi.

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