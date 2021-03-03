Çiğdem Karaaslan'ın acı günü

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal hayatını kaybetti.

Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'ın annesi Abide Özkal bir süredir Ankara'da kanser tedavisi görüyordu. Bugün saat 12.00 sıralarında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cenazesi yarın öğlen namazını müteakip Alaçam'da bulunan Şadibey Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçe merkez mezarlığına defnedilecek.

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