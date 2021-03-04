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Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı

DHA

Tarlada bulduğu gök taşını 180 bin dolara sattı


Yaprak KOÇERMiraç ŞENTÜRKYusuf ÇINAR/ALACA (Çorum), (DHA)ÇORUM'un Alaca ilçesinde çiftçi Mutlu Yılmaz, 2 yıl önce nohut ektiği sırada tarlasında bulduğu 68 kiloluk 'gök taşı'nı ABD'de bir alıcıya 180 bin dolar karşılığında satış için anlaştı. Taşı bu ülkeye gönderecek olan çiftçi, yapılacak test ve analiz sonuçlarına parasını alacak.
Alaca ilçesinde 12 haneli Gerdekkaya köyünde oturan çiftçi Mutlu Yılmaz, Nisan 2019'da nohut ektiği tarlasını hasada hazırladığı sırada gördüğü büyükçe bir taşı kaldırmaya çalıştı. Ancak taşın çok ağır olması nedeniyle yerinden hareket ettiremedi. Görünüşünün farklı olduğunu düşünen Yılmaz, komşularının yardımıyla taşı bulunduğu yerden alarak evine getirdi. Yılmaz, dışı gri renkte olan 68 kilo ağırlığındaki taştan aldığı bir parçayı incelenmesi için bir yakının yardımıyla ABD'deki bir üniversiteye ulaştırdı. İncelemede, taşın bir gök taşı olduğu ortaya çıktı. Dünya literatürüne `Gerdekkaya´ ismiyle giren gök taşında 12 element bulunduğu Türkiye´nin en büyük üçüncü gök taşı olduğu belirtildi.
180 BİN DOLARA SATTI
Bu süreçte gök taşı vatandaşların merak etmesi üzerine 1,5 ay süreyle Çorum Müzesi'nde hazırlanan özel bölümde sergilendi. Yaklaşık 4 bin kişi gök taşını ziyaret etti. Bu sırada Mutlu Yılmaz en az 4 bin yıllık olduğu tahmin edilen gök taşını satılığa çıkardı. 2 yıl içerisinde verilen teklifleri miktarını az bularak kabul etmedi. Son olarak Amerika'daki bir alıcı Yılmaz ile iletişime geçti. Yılmaz, 4 bin yıllık gök taşını Amerika'daki alıcıya 180 bin dolar karşılığında satış için anlaştı. Gök taşının Amerika'ya gönderileceğini, orada yapılacak test ve analiz sonuçlarına göre satış işleminin tamamlanacağı belirtildi.
AMERİKA'DAKİ BİR ALICIYA SATILDI
Gök taşını ilk bulduklarında 68 bin dolarlık bir teklif geldiğini dile getiren Yılmaz, "O zaman yeni bulduğumuz için konu hakkında tam fikir sahibi olmadığımız için insanlar tarafından yanlış yönlendirildik biz. Bu nedenle taşı vermedik. Sonra o paralara vermediğimiz için pişman da olduk. Daha sonra 6, 8, 20 bin dolarlık teklifler geldi. Son olarak ise Amerika'da değerli taşlar alıp satan bir kişi bizimle irtibata geçti. 180 bin dolar teklif edildi, biz de kabul edip sattık. Ancak resmi prosedürü takip ediyoruz. Resmi yollarla nasıl taşı yurt dışına çıkarabiliriz, bunun araştırması içerisindeyiz. Taşı gönderdikten sonra inceleyecekler, gerekli analiz sonuçları çıkarsa onlar taşı alacak biz de paramızı alacağız" diye konuştu.
'BİRÇOK KİŞİ BİZE TAŞ FOTOĞRAFLARI GÖNDERİYOR'
Gök taşını görmek isteyen birçok kişinin kendilerini ziyarete de geldiğini söyleyen Yılmaz, "Taş için birçok ziyaretçi geldi. Bu taş sayesinde daha yeni insanlarla tanışma fırsatı bulduk. Bizim için çok farklı bir deneyim oldu. Gök taşımız müzede sergilendi, ziyaret edildi. Merak edenler çok oldu. Hatta Türkiye'den birçok yerden taş fotoğrafı gönderenler oldu. Bu konularda bir bilim adamı değiliz. Daha geniş çapta bilgisi olan insanlar var. Bizler de bize ulaşanları bilim insanlarına yönlendiriyoruz. Gök taşı düştü konusu gündeme geldiğinde birçok kişi telefonla arayıp ulaşıyor. 'Siz nasıl buldunuz, biz nasıl arayalım, nasıl buluruz' diye soruyorlar. Biz de 'Şu şekilde bulun' diyemiyoruz, çünkü biz de tesadüfen bulduk. Gök taşını bulan insana şans getirmesini dilerim. Benim hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Tarım ve hayvancılıkla uğraşıyordum yine devam ediyoruz. Satıp paramızı alırsak yine aynı işimize devam edeceğiz. Yine aynı hayatımıza devam edeceğiz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Samsun Yaprak KOÇER-Miraç ŞENTÜRK-Yusuf ÇINAR
2021-03-04 08:28:48

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