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Samsun’da “Sağlık Kahramanları Parkı” kurulacak Pandemi savaşçıları anısına Büyükşehir bir ilke imza atıyor

İHA

Samsun’da “Sağlık Kahramanları Parkı” kurulacak Pandemi savaşçıları anısına Büyükşehir bir ilke imza atıyor

Korona virüs salgınına yakalanarak hayatlarını kaybeden sağlık çalışanlarını unutmayan Samsun Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ilk "Sağlık Kahramanları Parkı"nı kuracak. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayatlarını Kovid19 mücadelesi için feda eden sağlık çalışanlarını unutmamak ve unutturmamak için "Sağlık Kahramanları Parkı"nı hayata geçireceklerini açıkladı.
Büyükşehir Belediyesi, pandeminin ilk gününden itibaren kendi hayatlarını hiçe sayarak vatandaşların sağlığı için canla mücadele eden sağlık çalışanlarını unutmadı. Ülke genelinde çok sayıda sağlık çalışanının da hayatını kaybettiği bu süreçte onların isimlerini yaşatmak için harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, “Sağlık Kahramanları Parkı” için düğmeye bastı. Proje için 30 dönümlük alan belirleyen Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı, konsept, içerik ve temalarla ilgili tasarım hazırlıklarını tamamladı.

İsimleri botanik bahçelerinde yaşayacak
Detaylı çalışılan proje kapsamında parkta Kovid19 virüsünden vefat eden sağlık çalışanları anısına meyve ağaçları yer alacak. Hekimlerin isimlerinin verileceği ağaçların dikimi, sağlık çalışanlarının aileleri tarafından yapılarak isimleri tabelalara yazılacak. Ayrıca tüm hekim ve sağlık personelinin isimlerinin yazılacağı bir de anıt yer alacak. Parkın vitamin deposu bölümünde nar, elma, üzüm, yaban mersini, şeftali, karayemiş, dut, ahududu, limon ve incir ağaçlarıyla donatılmış meyve bahçesi bulunacak. Ağaçların yanına levhalar konularak, çocuklara bilgiler öğretilecek. Meyveler olgunlaştıktan sonra sıkılacak, suyu da ziyaretçilere ikram edilecek. Şifalı bitkiler bölümünde zeytin, adaçayı, biberiye, defne, hatmi, ıhlamur, kuşburnu, papatya, kızılcık, nane ve kekik alanları oluşturulacak. Yılın belli dönemlerinde görülebilen bu bitkiler özenle yetiştirilerek özel gün ve haftalarda vatandaşlara hediye edilecek.
Sağlık Kahramanları Parkı’nda 17 bin metrekarelik alanı kapsayacak botanikle ilgili bölümler haricinde sağlık çalışanları, görsel olarak yad edilecek. Minyatür bölümünde vefat eden sağlık personelleri, doktor, hemşire, cerrah gibi figürlerinin minyatür heykelleri yer alacak. Alanın zemine yönlendirme çizgileri yerleştirilerek, hastane ortamı hissi yansıtılacak. Çizgi renklerine göre kent mobilyaları tıbbi malzeme, çöp kutuları kapsül ilaçlar, havadan görülecek zemin steteskop, aydınlatma armatürleri serum şeklinde tasarlanarak alana yerleştirilecek. Park içinde bulunacak reklam panolarında doktorların hastalıklarla ilgili bilgi notları paylaşılacak. Çocuklar için de insan figürlü ambulans kaydırak, aşı ve virüs figürlü salıncaklardan oluşan özel tasarımlı çok sayıda oyun grubu yer alacak. Kan vermenin hayat kurtardığına dikkat çekmek isteyen Samsun Büyükşehir Belediyesi, parkta sabit Kızılay kan verme ünitesi için de yer yapacak. Kan bağışı yapacak vatandaşlara parkta yetiştirilen meyveler ikram edilecek. Parkın yıl sonuna kadar tamamlanarak hizmete açılacağı belirtildi.

“İsimlerini yaşatacağız”
Virüse yakalanarak hayatını kaybeden hekim ve sağlık çalışanlarına Allah’tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine de başsağlığı dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kovid19, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, şehrimizde de etkisini sürdürüyor. Hayatlarını bu mücadele için feda eden sağlık personellerimizi unutmamak ve unutturmamak için önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Sağlık Kahramanları Parkı’nı en kısa sürede tamamlayarak, hizmete açacağız. Şimdiden hayırlı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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