Diş Hekimi fobisini genel anesteziyle yenmek mümkün

Diş Hekimi Ataben Efe Çelik, sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavileri, diş hekimlerinin anestezi uzmanlarıyla birlikte uyguladığı, hastanın acı, ağrı, korku hissetmediği bir uyku hali olduğunu söyledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Dt. Ataben Efe Çelik, daha çok diş hekimi fobisi yaşayan çocuk ve erişkinler için tercih edilen bir yöntem olan sedasyon ve genel anestezi altında diş tedavisi hakkında bilgilendirmede bulundu. Hastanın uygulamadan yarım saat sonra hastaneden ayrılabildiğini belirten Dt. Çelik, “Bu uygulama fiziksel ve zihinsel engeli olan çocuk ve erişkinlerde, diş hekimi fobisi olan çocuk ve erişkinlerde, 4 yaşın altındaki çocuklarda, diş hekimi fobisi oluşmaması için bulantı ve öğürme refleksi fazla olan hastalarda uzun sürecek işlemlerin tek seferde bitirilmesinin sağlanması için tercih ettiğimiz bir yöntemdir" dedi.

Sedasyon işleminin genellikle diş ünitesinde uzman anestezi doktoru gözetiminde ortalama 1015 dakika sürecek basit tedavilerde kullanılan bir yöntem olduğunu belirten Dt. Ataben Efe Çelik, “Hastamız uyandıktan yarım saat sonra hastaneden çok rahat bir şekilde ayrılabilir. 1015 dakikadan uzun işlemler için genel anestezi tercih ediyoruz. Genel anestezi işlemi yaptığımız hastamız çoğu zaman günü birlik hastaneden ayrılabilir” diye konuştu.

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