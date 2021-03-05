Başkan Özdemir’den Hamza Dağ’a Havza semaveri

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Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kendisini ziyaret eden AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'a Havza semaveri hediye etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan’ın annesi Abide Özkal'ın cenaze törenine katılmak için Samsun'a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Ankara dönüşü Havza ilçesini ziyaret etti. Hamza Dağ, Havza ziyareti kapsamında ilk olarak Havza Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ile bir araya geldi.

Ziyarette Sebahattin Özdemir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’a Havza Belediyesi’nin çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Başkan Özdemir ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Sayın Hamza Dağ’ı ilçemizde ağırlamaktan ötürü mutluyuz” dedi.

Ziyaret sonrası Başkan Özdemir, Hamza Dağ’a semaver hediye etti. Havza Belediyesi ziyaretinde Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel ve AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican da hazır bulundu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, belediye ziyaretinin ardından AK Parti Havza İlçe Başkanlığı’na geçti.

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