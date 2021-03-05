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Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı

DHA

Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı


Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)SAMSUN'da bir sosyal medya üzerinden herkese açık şekilde yaptığı canlı yayın sırasında Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. (23), polis tarafından gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden yaptığı yayında, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlere hakaret ettiği öne sürülen Yonca B. hakkında çok sayıda ihbar aldı. Hareket geçen ekipler, Yonca B.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Yonca B., adliyeye sevk edildi.
Sosyal medyada gündem olan ve büyük tepki gören Yonca B.'nin, olayın ardından profil fotoğrafını Türk Bayrağı olarak değiştirdiği görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2021-03-05 15:06:49

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