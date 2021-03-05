Motosiklet hırsızlığından tutuklandı

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Samsun'da motosiklet hırsızlığından gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet çaldığı iddia edilen E.Y.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen E.Y.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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