"SamsunaMaviYakışır'a" Başkan Özdemir’den destek

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Samsun Valiliği tarafından yapılan açıklama ile sosyal medya üzerinden yapılacak "#SamsunaMaviYakışır" çalışması için destek vereceklerini açıkladı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kontrollü normalleşme döneminde korona virüse karşı ilimizde yürütülen mücadeleye karşı halkımızın duyarlılığını artırmak amacıyla #SamsunaMaviYakışır ve #HedefMaviSamsun hashtagleriyle sosyal medya üzerinden bir sosyal medya çalışması yapılacak. Bugün saat 18.00'de başlayacak çalışmaya destek verip, mücadelenin bu kritik aşamasında hem halkımızda farkındalık oluşturmak hem de bu zor dönemde sağlık çalışanlarımızın yanında olmak için verilen hashtaglerle paylaşım yapmanızı rica ediyoruz” denildi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir Samsun Valiliği’nin açıklaması üzerine çalışmaya destek vereceklerini ifade ederek, “Gerek belediyemiz internet sitesi gerek ise sosyal medya hesaplarımız üzerinden çalışmalara elimizden gelen her desteği vereceğiz. Tüm halkımızı bir an evvel yüksek riskli iller arasından normal illerimiz arasındaki yerimizi almamız için #SamsunaMaviYakışır ve #HedefMaviSamsun hashtagleriyle başlatılan çalışmaya ve maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet ediyorum” dedi.

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