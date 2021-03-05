Demir: “2024 yılına kadar da içme sularının tamamını bitirmeyi planlıyoruz” Başkan Demir, Canik’te muhtarlarla bir araya geldi

Canik’te muhtarlarla buluşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “İmkan dahilinde planlı ve programlı bir şekilde bütün yollar yapılıyor. 2024 yılına kadar da içme sularının tamamını bitirmeyi planlıyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik ilçesi muhtarları ile bir toplantı yaptı. Canik Kültür Merkezi’nde yapılan toplantıda Başkan Demir, talep ve önerileri dinledi. Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı’nın da yer aldığı buluşmada muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini ifade eden Baykan Demir, “Bir araya gelmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Her muhtarımızın talebi bizim için önemlidir. Talepleri dinleyip not alıyoruz. Bir program dahilinde de bunları yapıyoruz. Yoktan var edemeyiz. Yapabileceğimiz kadar hem kadro noktasında hem de kalite noktasında elimizden gelen gayreti sarf ederiz” diye konuştu.

2 yılda Canik’te yapılan yatırımları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yapılan yatırımları gördükçe talepler de artmaya başladı. Bizim görevimiz hizmet etmek. İmkan dahilinde planlı ve programlı bir şekilde, ayrıca kaliteli bir şekilde tekniğine uygun bütün yollar, yapılıyor ve yapılacak. İkinci önceliğimiz ve hatta eşdeğer önceliğimiz içme suları. 2024 yılına kadar içme sularının tamamını bitirmeyi planlıyoruz. İçme sularının bir önceliği var bizim için. Bizim 946 tane kırsaldan dönme mahallemiz var. İlçe merkezlerinin dışında eski köy statüsünde olan 946 mahalle var. Bunlarla birlikte 3 bine yakın ayrı yerleşim yeri var. Vezirköprü’den Terme’ye, Alaçam’dan Asarcık’a kadar en yüksek yerlerdeki mahalleye kadar. Tüm bunların içme sularını da yapacağız” şeklinde konuştu.



“Her haklı talebi dinleyip yapmaya gayret gösteriyoruz”

İmkanlar dahilinde yapılması gereken ne varsa yaptıklarını söyleyen Başkan Demir, “ 20 yıldır bu şehirde siyaset yapıyorum. Kurucu il başkanlığı, milletvekilliği ve bakanlığın ardından Yaradan bizi Büyükşehir Belediye Başkanı olarak size hizmet etmek için imtihan ediyor. Buna bizi aday gösteren Cumhurbaşkanımız, sizler de oy verip seçerek vesile oldunuz. Hem aday göstereni hem de seçip yetki vereni Allah indinde mesul duruma düşürmemek için bütün dikkat ve imkanlarımızı seferber ettik. Hem aday gösterini hem oy verip seçen vatandaşlarımızı vebale sokmamak için gayret ediyoruz. Canik’te yapılan yolları görüyorsunuz. Yapılmayanlar da yapılacak. Tüm şehrin altyapı sorununu çözeceğiz” ifadelerini kullandı.

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