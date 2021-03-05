Samsun'da "Kızılırmak Deltası ve İklim Değişikliği" toplantısı

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Kızılırmak Deltası'nın Samsun'da yaşanan iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve olası etkilerinden bilimsel öneriler ve yöntemlerle korunarak gelecek nesillere aktarılmasının son derece önemli olduğunu söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) Kızılırmak Deltası ve İklim Değişikliği Konulu Toplantı Gerçekleştirildi. Samsun'un iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve Kızılırmak Deltasına olası etkileri konularında; mevcut durumun analizi ve yapılması gereken bilimsel çalışmaların belirlenmesi amacıyla OMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Demir, Prof. Dr. Hakan Arslan, Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç.Dr. Mustafa Gğler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat’ın katılımlarıyla toplantı yapıldı.

İcra edilen toplantı hakkında açıklama yapan Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Uluslararası öneme sahip çevre koruma alanlarından biri olan Kızılırmak Deltasını şehrimizde yaşanan iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve olası etkilerinden bilimsel öneriler ve yöntemlerle koruyarak gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir" dedi.

Geniş katılımla icra edilen toplantıda yaşanan küresel iklim değişiminin etkisiyle yağış rejimindeki değişimin bölgede ve Kızılırmak Deltası’ndaki sulak alanların beslenme kaynaklarında oluşturabileceği etkiler hakkında detaylı bilgi alışverişi yapıldı.



Kızılırmak Deltası'nın önemi

Dünya ekolojisi açısından önemi kabul edilen ve korunması gerekli alanlardan biri olan Kızılırmak Deltası, Türkiye’nin Karadeniz Bölgesindeki en büyük sulak alanına sahip. Bünyesinde 359 kuş türünü barındıran, bitki florası, hayvan faunası ve biyolojik çeşitlilik yönünden zengin, yöresel reaksiyon açısından doğal bir yerleşim ortamı oluşturuyor. Kızılırmak Deltası’nın doğal dengesinin ve dokusunun bozulmaması, bütüncül bir şekilde korunması, alanın barındırdığı eşsiz değerdeki habitat çeşitliliği, flora ve fauna özelliklerinin gelecek nesillere aktarılması büyük önem arz ediyor.

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