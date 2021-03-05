Vali Dağlı: “Kızılırmak Deltası’nın gelecek nesillere aktarılması son derece önemli”

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenen Kızılırmak Deltası ve İklim Değişikliği konulu toplantıda konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Kızılırmak Deltası’nın gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir” dedi.

İklim değişikliğine adaptasyon süreci ve Kızılırmak Deltası’na muhtemel etkileri konularında; mevcut durumun analizi ve yapılması gereken bilimsel çalışmaların belirlenmesi amacıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Kızılırmak Deltası ve İklim Değişikliği konulu toplantı gerçekleştirildi.

Bugün yapılan toplantıya Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Yusuf Demir, Prof. Dr. Hakan Arslan, Kızılırmak Deltası Alan Başkanı Doç. Dr. Mustafa Güler ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat katıldı.

Toplantıda yaşanan küresel iklim değişiminin etkisiyle yağış rejimindeki değişimin bölgede ve Kızılırmak Deltası’ndaki sulak alanlarımızın beslenme kaynaklarında oluşturabileceği etkiler hakkında detaylı bilgi alışverişi yapıldı. Kızılırmak Deltası’nın doğal dengesinin ve dokusunun bozulmaması, bütüncül bir şekilde korunması, alanın barındırdığı eşsiz değerdeki habitat çeşitliliği, flora ve fauna özelliklerinin gelecek nesillere aktarılması konusunda yapılabilecekler ele alındı.

İcra edilen toplantı hakkında açıklama yapan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Uluslararası öneme sahip çevre koruma alanlarından biri olan Kızılırmak Deltası'nı şehrimizde yaşanan iklim değişikliğine adaptasyon süreci ve muhtemel etkilerinden bilimsel öneriler ve yöntemlerle koruyarak gelecek nesillere aktarılması son derece önemlidir’’ diye konuştu.

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