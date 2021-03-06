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Kenevirler üreticinin elinde kaldı Özel şirket tohumları aldı, sapları üreticinin elinde kaldı Kenevirini satamayan ve paralarını alamayan çiftçi okul bahçesini kenevirle doldurdu

İHA

Kenevirler üreticinin elinde kaldı Özel şirket tohumları aldı, sapları üreticinin elinde kaldı Kenevirini satamayan ve paralarını alamayan çiftçi okul bahçesini kenevirle doldurdu

Türkiye’de ruhsatlı kenevir ekimi yapılan yerlerin başında gelen Samsun’un Vezirköprü ilçesi Narlısaray Mahallesi’nde vatandaşlar ellerinde tonlarca kenevirin kaldığını söyledi. Mahalleli, kooperatif öncülüğünde özel bir şirketin kendilerini kenevir ekmeye teşvik ettiğini, mahsulden sonra şirketin paralarını ödemediğini ve tonlarca kenevirin ellerinde kaldığını iddia etti.
Türkiye’nin kenevir üretim merkezi olarak belirlenen Samsun’un Vezirköprü ilçesinde tonlarca kenevir bir okul bahçesi ve içerisinde alınmayı bekliyor. Mahalle sakinlerinin iddiasına göre, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi öncülüğünde mahalle sakinleri ile görüşerek 150 kişiyi kenevir ekmeye teşvik eden bir kişi, mahsulden sonra kenevirleri almadı. Sözleşme yaptıkları kişinin sadece tohumları aldığını, saplarının ise ellerinde kaldığını, iki senedir de paralarını alamadıklarını ileri süren üreticiler, yetkililerden yardım istedi.

“Kenevir bizim baba mesleğimiz”
Narlısaray Mahalle sakinlerinden 51 yaşındaki Kazım Pala, “Kenevir bizim baba mesleğimiz. Atalarımız ekiyordu, biz de ektik. Geçen seneki kenevirler elimizde kaldı. Tohumları geçen seneden 40 kuruştan sattık. Mahallemize gelen bir kişi ‘sizin kenevirinizin kilosunu 3 lira 25 kuruştan alacağım’ dedi. ‘Tohumunuzu 60 kuruştan alacağım’ dedi. Bazı arkadaşlarımız bu kişiye verdi. Bizler çubukları komple ona verdik. Ama bu kişi bizim kenevirlerimizin parasının tamamını vermedi. Yüzde 60 ile 70’ini aldık. Geçen senden bahsediyorum. Adam ortalarda yok. Bu sene hiç alamadık. Bu kişi telefonlarımızı bazen açıyor bazen açmıyor. Mazeret gösteriyor. Yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Buradaki il, ilçe başkanları bize yardımcı olmuyor. İlçe belediye başkanı hakkımızı aramıyor" dedi.

“Tohumları aldı”
Mahalle sakinlerinden 69 yaşındaki Bekir Bayar, "Tarımsal Kalkınma Kooperatifimiz var. Kenevirleri onların öncülüğünde ektik. Mahallemize gelen kişi bize kenevir ektirdi. 20 dönüm kenevir ektim ben. ‘Geleceğim’ diyor ama gelmiyor. Paralarımızı vermiyor. Tohumları aldı. Geçen seneden bile alacağım var. Benim 40 bin TL alacağım var. Yetkililer yardımcı olursa çok memnun oluruz" diye konuştu.

“2 senedir ektiğimiz boşa gitti”
Mahalle sakinlerinden 38 yaşındaki Ahmet Tokgöz ise "Sözleşmeyi yaptık, bize de ‘para vereceğiz’ dediler. Arıyoruz, telefona bakmıyorlar. Sözleşme de vatandaşın elinde kaldı. Herkesin alacağı var. Geçen seneden de alacaklar var. Şu anki imkanlarla biraz uğraşmak gerekiyor ama onlar ne geliyorlar ne soruyorlar. Adam ‘istersen kenevirini al götür’ diyor. Bundan sonra keneviri nereye götüreceksin. 2 senedir ektiğimiz boşa gitti. Daha önceki verdiğimiz şirket böyle değildi. Daha önce başka bir şirkete ektik, paramızı aldık. Onda bir sıkıntı olmadı" şeklinde konuştu.
Narlısaraylı vatandaşlara kenevirleri ektiren şirket yetkilisi E.K. ise iddialarla ilgili bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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