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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun’da yoğun korona denetimi

İHA

Samsun’da yoğun korona denetimi

Haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında Samsun’da restoran, lokanta ve kafeteryalar kolluk kuvvetleri tarafından denetlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının düşük ve orta riskli illerde tamamen kalkacağını, yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise bir müddet daha pazar günü devam edeceğini açıklamıştı.
İçişleri Bakanlığı’nın 81 il valiliğine gönderdiği haftalık tematik denetimler konulu ek denetim genelgesi kapsamında Samsun’da restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane gibi yeme içme yerleri ile kahvehane, kıraathane, kır/çay bahçesi, dernek lokali gibi umuma açık yerler denetlendi.
Polis, jandarma ve zabıtadan sıkı takip
Korona virüs tedbirleri kapsamında arttırılan denetimlerde görev alan polis, jandarma ve zabıta ekipleri, genelgeye göre 6 Mart Cumartesi günü Samsun’da restoran, lokanta ve kahvehaneleri denetleyerek işletme sahiplerine maske, hijyen ve sosyal mesafe konusunda uyarıda bulundu. Kolluk kuvvetleri, denetimlerin sıkı ve sürekli şekilde devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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