En yüksek vaka oranına sahip il Samsun Samsun ve Sinop’ta vakalarda rekor artış Vakalar Samsun’da 2 kat, Sinop’ta 4 kat arttı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı korona virüsü vaka sayılarında Samsun ve Sinop’taki rekor artışlar dikkat çekti. Vakaların 2’ye katlandığı Samsun yüz binde 348,36 ile virüsün en yoğun olduğu il olurken, onu vakaların 4’e katlandığı Sinop yüz binde 314,15 ile izledi.



En yoğun il Samsun

Bakan Koca’nın 814 Şubat tarihleri arasında açıkladığı ilk verilere göre vaka sayısının yüz binde 171,29 olarak kaydedildiği Samsun’da, 1521 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 202,94 olmuştu. Rakamlar 2026 Şubat tablosunda 262,17’ye, 27 Şubat5 Mart tablosunda 348,36’ya yükseldi.



Vakalar 2’ye katlandı

Samsun’da vakalar 2 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 1 milyon 356 bin 79 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 2 bin 323 olan vaka sayısının, 1521 Şubat’ta 2 bin 752'e, 2026 Şubat’ta 3 bin 555’e, son olarak da 4 bin 724’e yükseldiği tespit edildi.



Samsun’u Sinop takip ediyor

814 Şubat tarihleri arasında açıklanan ilk verilerde vaka sayısının yüz binde 79,52 olarak kaydedildiği Sinop’ta, 1521 Şubat verilerinde vaka sayısı yüz binde 83,62 olmuştu. Rakamlar 2026 Şubat tablosunda 160,03’e, 27 Şubat5 Mart tablosunda 314,15’e çıktı.



Vakalar 4’e katlandı

Sinop’ta vakalar 4 kat arttı. Yüz binlik rakamlar 216 bin 460 olan il nüfusuna oranlandığında ilk verilerde 172 olan vaka sayısının, 1521 Şubat’ta 181'e, 2026 Şubat’ta 346’ya, son olarak da 680’e yükseldiği belirlendi.

27 Şubat5 Mart tablosundaki son verilere Ordu yüz binde 280,27, Amasya 183,19 ile yansıdı. Yüz binlik rakamlar il nüfusuna oranlandığında 761 bin 400 nüfuslu Ordu’da 2 bin 133, 335 bin 494 nüfuslu Amasya’da 614 vaka olduğu görüldü.

Bir önceki hafta (2026 Şubat) 301,76 olan Ordu’da azalma, 110,50 olan Amasya’da artış yaşandı. İlk verilerden (814 Şubat) bu yana ise iki ilde vaka sayılarının arttığı gözlendi. 814 Şubat’ta 96,06 olan Amasya, iki katına çıkarak 27 Şubat 5 Mart tablosuna 183,91 olarak yansıdı.

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