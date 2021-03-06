Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adana Demirspor: 2

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’a 20 yenildi.



Maçtan dakikalar

12. dakikada Sedat'ın pasında altıpas üzerinde topla buluşan Pa Dibba'nın şutu filelerle buluştu. 01

16. dakikada Burak'ın pasında ceza sahası girişinde topla buluşan Dejedje'nin şutu az farkla direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh'in şutu, defansa çarparak kornere çıktı.

41. dakikada Kaan'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Hasan'ın şutu az farkla sağdan dışarı çıktı.

65. dakikada Oğuz'un sağdan kestiği ortada Erkam'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

78. dakikada Kerem'in sağdan kullandığı serbest vuruş kimseye çarpmadan kaleye yöneldi. Kaleciyi şaşırtan top az farkla auta çıktı.

80. dakikada Samsunsporlu futbolcuların el tartışması yaptığı sırada defansın arkasına atılan ara pasına hareketlenen Emircan'ın şutu filelere gitti. 02

84. dakikada Caner'in ortasında 6 pasın üstünde topla buluşan Nadir'in şutunu kaleci Zubas kurtardı.



Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Koray Gençerler xx, Cem Özbay xx, Ali Can Alp xx

Samsunspor: Nurullah Aslan x, Erkam Reşmen x, Kevin Boli x, Yalçın Kılınç x (Couruer dk. 46 x), Kerem Can Akyüz x, Oğuz Gürbulak x (Hamroun dk. 66 x), Brice Dje Dje xx, Guido Koçer x (Caner dk. 46 x), Gökhan Karadeniz x (Gökhan Alsan dk. 77 x), Burak Çalık x (İlyas dk. 60 x), Nadir Çiftçi x

Yedekler: Furkan, Veli, Yunus, Ali

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Adana Demirspor: Emiljus Zubas xx, Okan Alkan xx, Tayyib Sanuç xx, Joher Rassoul xx, Kaan Kanak xx, Gökhan İnler xx, Sinan Kurt x (Traore dk. 71 x) , Hasan Kılıç xx (Semih dk. 88 ?), Pa dibba xxx (Mehmet Akyüz dk. 88 ?), Sedat Şahintürk x (Süleyman dk. 71 x), Okwuchukwu Ezeh xx (Emircan dk. 61 xx)

Yedekler: Vedat, Yücel, İzzet, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Goller: Pa Dibba (dk. 12), Emircan (dk. 80) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan (Samsunspor), Hasan (Adana Demirspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.