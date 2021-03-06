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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: "Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım"

İHA

Vali Dağlı: "Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım"

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsunluları uyararak, "Sokağa çıkma kısıtlamasını bir yasak olarak değil, vakalardaki artışın önüne geçebilmek için bir fırsat olarak görelim ve zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı 27 Şubat 5 Mart tarihleri arasında 100 bin kişideki vaka sayılarında en yüksek il Samsun oldu. Samsun'da 100 bin kişide 348 korona virüsü vakası tespit edildi. Normalleşmeye en uzak illerden birisi olan Samsun'da Vali Dağlı, vatandaşları uyardı.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Samsunlular, bu akşam saat 21.00 itibarıyla başlayan ve 08 Mart 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasını bir yasak olarak değil, vakalardaki artışın önüne geçebilmek için bir fırsat olarak görelim ve zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım. Tedbir ve kısıtlamaların hem kendi sağlığımız hem de toplum sağlığı için uygulandığının bilinciyle hareket ederek, sağlanan muafiyetlerin suistimal edilmesi anlamına gelecek davranışlardan da uzak duralım. Kısıtlamadan muaf olanların, muafiyet sebebinin zaman ve güzergâh açısından uyumluluk gösterip göstermediği kontrol noktalarımızda titizlikle denetleneceğinden, herhangi bir cezai yaptırımla karşılaşmamanız için bu hususa dikkat etmenizi istirham ediyorum. Bugüne kadar sokağa çıkma kısıtlamaları ve diğer tedbirlere azami derecede hassasiyetle uyarak evlerinde kalan ve korona virüsün yayılım hızının kontrol altına alınması için gayret gösteren duyarlı vatandaşlarımıza anlayış, sabır ve fedakarlıkları için teşekkür ediyor, bundan sonra da sürdüreceğiniz desteğinizle kaybedenin korona virüsü olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

2019 iş yeri denetlendi
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge kapsamında Samsun'da denetimler gerçekleştirildi. Tematik denetimler kapsamında Samsun'da 17 ilçede kaymakamlar vasıtası ile denetimler yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlere 170 ekip katıldı. Denetimlerde 2019 iş yeri,439 kişi, 75 adet toplu taşıma aracı ve ticari taksi ayrıntılı olarak denetlendi. Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Dinamik denetim modeli sürecinde denetimler yarın da otel, konaklama ve kayak tesisi başta olmak üzere tüm alanda etkin ve yoğun bir şekilde sürdürülecektir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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