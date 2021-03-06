Yılport Samsunspor - Adana Demirspor: 0 - 2

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp
YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Kerem, Yalçın (Dk. 46 Mathias), Boli, Erkam, Djedje, Oğuz (Dk. 66 Hamroun), Burak, Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Gökhan Alsan), Guido (Dk. 46 Caner), Nadir
ADANA DEMİRSPOR: Zubas, Tayyip, Sinan (Dk. 71 Traore), Okan, Dibba (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Ezeh (Dk. 61 Emircan), Kaan, Hasan (Dk. 89 Semih), Sedat (Dk. 71 Süleyman), Gökhan İnler, Rassoul
GOLLER: Dk. 12 Dibba, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)
SARI KARTLAR: Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor) Hasan Kılıç (Adana Demirspor)Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig´in 25. haftasında oynanan maçta evinde ağırladığı Adana Demirspor´a 2 - 0 mağlup oldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
12´nci dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahasına girer girmez kaleye şut çeken Dibba´nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0 1
16´ncı dakikada ani gelişen atağımızda Burak´ın pasıyla buluşan Djedje´nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.
28´inci dakikada Gökhan Karadeniz´in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Boli´nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.
65´inci dakikada Oğuz´un ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası içerisinden topa vuran Erkam´ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
78´inci dakikada Kubilay´ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Erkam´ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
80´inci dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Emircan Altıntaş´ın çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 0 2
84´üncü dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada Nadir´in şutunda top kaleci Zubas´ta kaldı.
DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ
2021-03-06 22:41:42
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