Yılport Samsunspor - Adana Demirspor: 0 - 2

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Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, (DHA)- STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Koray Gençerler, Cem Özbay, Ali Can Alp

YILPORT SAMSUNSPOR: Nurullah, Kerem, Yalçın (Dk. 46 Mathias), Boli, Erkam, Djedje, Oğuz (Dk. 66 Hamroun), Burak, Gökhan Karadeniz (Dk. 77 Gökhan Alsan), Guido (Dk. 46 Caner), Nadir

ADANA DEMİRSPOR: Zubas, Tayyip, Sinan (Dk. 71 Traore), Okan, Dibba (Dk. 88 Mehmet Akyüz), Ezeh (Dk. 61 Emircan), Kaan, Hasan (Dk. 89 Semih), Sedat (Dk. 71 Süleyman), Gökhan İnler, Rassoul

GOLLER: Dk. 12 Dibba, Dk. 80 Emircan Altıntaş (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Gökhan Karadeniz, Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor) Hasan Kılıç (Adana Demirspor)Yılport Samsunspor, Spor Toto 1. Lig´in 25. haftasında oynanan maçta evinde ağırladığı Adana Demirspor´a 2 - 0 mağlup oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

12´nci dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında ceza sahasına girer girmez kaleye şut çeken Dibba´nın vuruşunda top ağlarla buluştu. 0 1

16´ncı dakikada ani gelişen atağımızda Burak´ın pasıyla buluşan Djedje´nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

28´inci dakikada Gökhan Karadeniz´in kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Boli´nin kafa vuruşunda top az farkla üstten auta çıktı.

65´inci dakikada Oğuz´un ceza sahasına yaptığı ortada ceza sahası içerisinden topa vuran Erkam´ın şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

78´inci dakikada Kubilay´ın kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Erkam´ın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

80´inci dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Emircan Altıntaş´ın çaprazdan kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 0 2

84´üncü dakikada Caner´in ceza sahasına yaptığı ortada Nadir´in şutunda top kaleci Zubas´ta kaldı.

DHA-Spor Türkiye-Samsun Gökhan İÇKİLLİ

2021-03-06 22:41:42



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