Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş

İHA

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada, “Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Samsun’da dehşet anları: Çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntü
YEREL HABERLER Samsun’da dehşet anları: Çocuğunun gözü önünde ...
Yılport Samsunspor - Adana Demirspor: 0 - 2
YEREL HABERLER Yılport Samsunspor - Adana Demirspor: 0 - 2
Vali Dağlı: "Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım"
YEREL HABERLER Vali Dağlı: "Zorunlu değilsek dışarı çıkmayalım"
Samet Aybaba: “Samsunspor maçı ligi yeniden başlatma maçıydı”
YEREL HABERLER Samet Aybaba: “Samsunspor maçı ligi yeniden başlatma ...
Ertuğrul Sağlam: “Mağlubiyetin tek sorumlusu benim”
YEREL HABERLER Ertuğrul Sağlam: “Mağlubiyetin tek sorumlusu benim”
Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adana Demirspor: 2
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Samsunspor: 0 - Adana Demirspor: 2
Samsun'da insan kemikleri bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da insan kemikleri bulundu
En yüksek vaka oranına sahip il Samsun Samsun ve Sinop’ta vakalarda rekor artış Vakalar Samsun’da 2 kat, Sinop’ta 4 kat arttı
YEREL HABERLER En yüksek vaka oranına sahip il Samsun Samsun ve ...
Afrika’dan göcen leylekler Samsun’a geldi Vali Dağlı, Kuş Cenneti’nde incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Afrika’dan göcen leylekler Samsun’a geldi Vali Dağlı, ...
Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile akın etti Kumdan mezar yapan bir vatandaş ise korona virüsü gömdüğünü söyledi
YEREL HABERLER Kısıtlamasız ilk cumartesi gününde vatandaşlar sahile ...
Samsun’da yoğun korona denetimi
YEREL HABERLER Samsun’da yoğun korona denetimi
Fındık üreticisine bilgilendirme
YEREL HABERLER Fındık üreticisine bilgilendirme
İkinci elde kıpırdanma başladı İkinci el otomobil piyasası marş basmaya başladı
YEREL HABERLER İkinci elde kıpırdanma başladı İkinci el otomobil ...
SAMÜ personeli meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
YEREL HABERLER SAMÜ personeli meyve fidanlarını toprakla buluşturdu
Kenevirler üreticinin elinde kaldı Özel şirket tohumları aldı, sapları üreticinin elinde kaldı Kenevirini satamayan ve paralarını alamayan çiftçi okul bahçesini kenevirle doldurdu
YEREL HABERLER Kenevirler üreticinin elinde kaldı Özel şirket ...
Samsun'da sahilde insan kemikleri bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da sahilde insan kemikleri bulundu
Otobüsteki kadın yolcuda 6 sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüsteki kadın yolcuda 6 sikke ele geçirildi
Samsun Valisi’nden vatandaşlara: “Kalabalık ortamlardan uzak duralım”
YEREL HABERLER Samsun Valisi’nden vatandaşlara: “Kalabalık ...
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
YEREL HABERLER Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen genç kız gözaltına alındı (3)
YEREL HABERLER Sosyal medyada şehitlere hakaret ettiği öne sürülen ...
Otobüsteki kadın yolcunun üzerinde 6 adet sikke ele geçirildi
YEREL HABERLER Otobüsteki kadın yolcunun üzerinde 6 adet sikke ele ...
Samsun'da sahilde kafatası ve insan kemikleri bulundu
YEREL HABERLER Samsun'da sahilde kafatası ve insan kemikleri bulundu
Samsun’da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Samsun’da 3 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsunspor’dan milli maç isteği
YEREL HABERLER Samsunspor’dan milli maç isteği