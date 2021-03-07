Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan ‘kadına şiddet’ açıklaması Boşandığı eski eşi tarafından darp edilmiş

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye’yi ayağa kaldıran kadına şiddet olayıyla ilgili açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, “Samsun ili Canik ilçesinde 06 Mart 2021 tarihinde E.M.’nin boşandığı eski eşi İ.Z. tarafından darp edilmesi olayı haber alınır alınmaz derhal soruşturma başlatılmıştır. Şüpheli İ.Z. savcılık talimatıyla yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.