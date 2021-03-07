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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Dağlı: “Mağdurenin sağlık durumu iyi”

İHA

Vali Dağlı: “Mağdurenin sağlık durumu iyi”

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, eski kocası tarafından şiddet uygulanan kadını hastanede ziyaret ederek, mağdurenin sağlık durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını açıkladı.
Samsun'un Canik ilçesinde bir şahıs, boşandığı eski eşini çocuğunun gözü önünde defalarca tekmeledi. Çocuğun ‘anne’ diyerek ağlamasına aldırmayan saldırganın görüntüleri dehşete düşürdü.
Olay, Canik Belediyesi önünde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Vatandaş kamerasına yansıyan olayda İbrahim Z., yerde baygın yatan eski eşi E.M.’yi (25) defalarca tekmelediği görüntülendi. Kadın tekmelenirken yanındaki çocuğunun 'anne' diye ağlama sesleri sokakta yankılandı. Kadın kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Vatandaşlar olay esnasında balkonlarına çıkarak saldırgan adama tepki gösterdi. Bazı vatandaşlarsa olaya müdahale etmek için aşağıya indiler. Saldırgan İbrahim Z.'ye sokakta meydan dayağı atıldı. Yerde hareketsiz yatan kadın E.M. ise hastaneye kaldırıldı. Olay sosyal medyaya yansımasının ardından büyük tepki çekti.
Önce özel bir hastaneye kaldırılan kadın, daha sonra Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı M.Sabri Kılıç ile birlikte, şiddete uğrayan E.M.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Acı olayın vuku bulduğu ilk andan itibaren konuyu yakinen takip ettiklerini belirterek, mağdurenin durumunun iyi olduğunu ve hayati tehlikeyi atlattığını söyleyen Vali Dağlı, "Samsun Cumhuriyet Başsavcısı M. Sabri Kılıç ile birlikte, akşam saatlerinde şiddete uğrayan E.M.'yi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Mağdure E.M.'nin sağlık durumu iyi olup konuyu adli ve idari birimlerimizle yakinen takip edeceğimizin bilinmesini istiyorum. Kadına yönelik şiddetin bir daha asla gündem olmadığı bir dünyaya kavuşmak temennisiyle, şiddet mağduru kadınımıza bir kez daha Allah'tan acil şifalar diliyorum. İnşallah bundan sonra kadına şiddet olayları, bu tür vahim olayları yaşamayız. Şiddet uygulayan İ.Z. isimli şahıs ise gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir" dedi.
“Kızıma bunu yapanın en ağır cezayı almasını istiyoruz”
Mağdurenin babası İsmail Metetoğlu, “Şu anda durumu iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorlar kontrol altında tutuyor. Zaten 2,5 senedir ayrıydılar. Görüş gününde çocuğu babasına götürecekti. Akşam 21.00’de yasak olmadan almaya gittik. Bu hale geldi. Tartışma olarak; 'çocuğu gönder' dedi. O da 'sen gel al' dedi. Orada bir tartışma yaşanmış. Daha önce de yapmıştı. Arada oluyor. Devletin bunları salmaması lazım. Yoksa vatandaşa ve ailelere sıkıntı olacak. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Orada çocuğun yanında bu hareketi yaptı. Vatandaşlar çocuğu tek başına görüp karakola götürmüşler. Kızımın yüzünde yaralar var. Şu anda doktor kontrolünde” diye konuştu.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Şen ise mağdurenin sağlık durumuyla alakalı olarak, “Hastamız şu anda müşahede altında. Kendisi bir travmaya maruz kalmış. Kafa travması ve ödemleri var. Beyin ve boyunda herhangi bir cerrahi bulgumuz yok. Yüz bölgesi ile ilgili bazı patolojik görüntüler var. Onlarla ilgili gerekli tetkikler devam ediyor. Batın içinde herhangi bir organ hasarımız yok. Sol böbreğinde bir görüntü var ama bunu da takip ile karar vereceğiz. Birkaç da çatlak var. Bu saydığımız bulgularda şu an için hayati bir tehlike yok. Bilinci açık. Solunumsal herhangi bir problemi de yok. Hastanın takip ve tedavisi yapılacak. Küçük çocuk şu anda aile yakınlarının yanında uyuyor. Onunla ilgili bir patoloji düşünmüyoruz ama ruhsal travma durumu bundan sonra üzerinde daha çok durulması gereken taraf olacaktır. Herhangi bir travmatik lezyon kendisinde yok” şeklinde konuştu.
Olayın ardından bazı bakanlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.
Gül: "Failin yaptığı yanına kâr kalmayacak"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun’da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kâr kalmayacak" ifadelerini kullandı.
Selçuk: "Davaya müdahil olacağız"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Samsun’da bir kadına, bir anneye uygulanan insanlık dışı şiddet vakasının bakanlık olarak takipçisiyiz. Failin en ağır cezayı alması için davaya müdahil olacağız. Anneye ve çocuğumuza gereken tüm sosyal hizmet modelleri ve psikososyal destek sağlanacaktır" açıklamasında bulundu.
Koca: “Hastanın hayati sorunu yok”
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Bir kadının, sokakta, çocuğunun gözü önünde ağır şiddete maruz kaldığı haberi, tüm Türkiye’yi üzdü. Samsun’daki olayda 112 acil ekibimiz, 21.11’de gelen çağrı üzerine 21.16’da hastaya, 21.20’de hastaneye ulaştı. Şu an Eğitim Araştırma Hastanesi’nde olan hastanın hayati sorunu yok” bilgilerini verdi.
Altun: "Gözü dönmüş cani"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Samsun’da yaşanan kan donduran vahşet hepimizi derin bir öfkeye sevketti. Gözü dönmüş cani, emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alındı. Bu vahşetin hesabı en ağır şekilde sorulacaktır. Olayın yakından takipçisiyiz. Şiddete uğrayan anne ile biricik evladının yanındayız" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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