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Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'ye sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Z. tutuklandı. DHA-Flaş Haber Türkiye-Samsun

2021-03-07 11:14:51



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