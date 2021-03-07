Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (2)

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TUTUKLANDI

Samsun'da, 3 yıl önce boşandığı eski eşi E.M.'yi (24) sokak ortasında saldırıp, 5 yaşındaki kızlarının gözü önünde tekme tokat döven İbrahim Zarap (27), sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece `kasten öldürmeye teşebbüs´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA

2021-03-07 11:30:20



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