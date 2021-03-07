Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (5)

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O KADIN KONUŞTU: HEP TUTUKLU KALSIN

Samsun´da sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde müşahade altında tutulan E.M., yaşadığı korku dolu anların ardından Demirören Haber Ajansı´na (DHA) konuştu. E.M., "Ben daha önce de kendisinden şikayetçi olmuştum, zaten boşanmıştık. Dışarı çıkmasını asla istemiyorum hep tutuklu kalsın" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Samsun

2021-03-07 14:37:45



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