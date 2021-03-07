Kaymakam Zaman öğretmenevinde denetim yaptı

Samsun'da Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, “Haftalık Tematik Denetimler” konulu ek denetim genelgesi kapsamında Öğretmenevi'nde denetim yaptı.

Otel ve konaklama tesislerinin denetlenmesi kapsamında Alaçam Öğremetmenevi'ni denetleyen Kaymakam Zaman, içeride bulunan kafe ve restoran kısmını gezdi. Konaklamak için gelenlerin HES kodu sorgulamasının yapıldığı ve üst kattaki konaklama kısmında 10 kişinin kaldığı tespit edildi. Yapılan denetimde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaymakam Zaman'a İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural ve İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Komiser Erol Can Keskin eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.