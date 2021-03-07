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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “(Samsun'da şiddete uğrayan kadın) Davanın yakından takipçisi olacağız”

İHA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan: “(Samsun'da şiddete uğrayan kadın) Davanın yakından takipçisi olacağız”

– AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Samsun’da bir kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde şiddete uğraması ile ilgili olarak, “Yaşanan vahşi olayı tüm kalbimle kınıyorum. Failin en ağır cezayı alması için davanın yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim” dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, dün akşam Samsun’un Canik ilçesinde bir kadının küçük çocuğunun gözleri önünde eski eşi tarafından saldırıya uğraması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada hızla yayılan ve toplumda tepkiye neden olan şiddet görüntüleri hakkında Karaaslan, “Samsun’da meydana gelen ve kadına yönelik şiddetin en aşağılık örneklerinden biri olan olay yüreklerimizi yakmış, vicdanlarımızı yaralamıştır. Hepimizi derin bir üzüntüye sevk eden olayla ilgili adli ve hukuki süreç hızla başlatılmıştır. Bu elim hadisenin şehrimizde yaşanmış olması ayrı bir üzüntü kaynağı olsa da ülkemizin herhangi bir yerinden gelen benzer acı olaylar da aynı şekilde içimizi kanatmaktadır. Minicik evladının gözü önünde vahşi bir saldırıya uğrayan annenin sağlık durumunun iyi olması tek tesellimizdir. Kadına yönelik her türlü şiddeti, insan onuruyla bağdaşmayan tüm muameleleri reddediyoruz. Yaşanan vahşi olayı tüm kalbimle kınıyorum. Bir kez daha Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde müşahede altında tutulan şiddet mağduru kardeşimize Allah’tan acil şifalar dilerken, ailesine geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum. Failin en ağır cezayı alması için davanın yakından takipçisi olacağımızın bilinmesini isterim. Anneye ve çocuğumuza gereken psikososyal destek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız tarafından sağlanmaktadır. Şiddet vakalarına asla müsamaha göstermeyeceğiz. Söz konusu şiddet olayıyla ilgili süreç devletimizin kurumları ve Samsun Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir, bizler de bu sürecin her aşamasında ailemizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz da, olayı kınayarak, "Ne yazık ki, kadına yönelik şiddet olayları hepimizi derinden yaralamaktadır. Özellikle Samsun'da bir anneye çocuğunun yanında eski eşi tarafından uygulanan şiddet hepimizin yüreğini yaktı. Baş tacı olan kadınlara yönelik her türlü şiddeti kınıyoruz. Devletimizin her kademesi, bizler konunun yakından takipçisi olacağız. Olayı gerçekleştiren failin ise hukuk önünde en ağır cezayı alacağından hiç kimsenin endişesi olmasın" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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