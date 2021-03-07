Eski eşini, kızının gözü önünde dövdü, 'Bir anda gözüm döndü' dedi (7)

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VALİ, ANNE VE KIZINI ZİYARET ETTİSamsun Valisi Zülkif Dağlı, sokak ortasında eski kocasının saldırısında yaralanıp, Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde gözlem altında tutulan E.M.´yi ziyarete etti, `geçmiş olsun´ dileklerini iletti. Doktorlardan kadının sağlık durumu hakkında bilgi alan Vali Dağlı ardından E.M.´nin evine giderek annesi babası ve kızı Eslem ile görüştü. Vali Dağlı ziyaret sırasında küçük kıza hediyeler verdi. DHA-Genel Türkiye-Samsun Irmak Zeynep ÖCAL-Tayfur KARA

2021-03-07 17:34:05



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